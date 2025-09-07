La gran interrogante de la Selección de Costa Rica: ¿Continuará Brandon Aguilera como titular pese a las críticas?

La Selección Nacional de Costa Rica podría tener un cambio en su once con respecto a los jugadores que enfrentaron a Nicaragua.

La oncena que pondrá en cancha Miguel El Piojo Herrera frente a Haití, en el segundo juego eliminatorio de setiembre de la Selección Nacional de Costa Rica, tiene una gran interrogante: la continuidad o no del volante Brandon Aguilera como titular.

Aguilera, contra Nicaragua, fue el primer cambio de la Nacional al medio tiempo, además de que no carburó como conductor del plantel tico. Brandon fue presa de la presión de los nicaragüenses, quienes lo controlaron sin problema, al punto que obligaron a Miguel Herrera a buscar una variante para encontrar posesión del esférico.

En este juego, el indicado para ingresar fue el mediocampista de Alajuelense, Alejandro Bran. El erizo entró a cumplir funciones defensivas, pero sobre todo a darle aire a la zona de atrás, la cual no encontraba salida fluida para conectar en la ofensiva.

De hecho, en el uno a uno de La Nación, se describió como deficiente el nivel del futbolista del Río Ave de Portugal.

“Sigue sin convencer, trata de aparecer, de llevar los hilos del juego, pero por lapsos se pierde. Brandon es intermitente y, cuando busca ayudar en la marca, llega tarde y comete falta. Fue sustituido al terminar el primer periodo”.

La continuidad de Brandon como titular no está asegurada y existe una probabilidad alta de que sea sustituido. Ante esto, la primera opción para entrar es Bran, a quien Herrera ya le dio la confianza. No obstante, también hay un jugador con características más ofensivas que podría tener chance: Creichel Pérez.

Las críticas a Brandon Aguilera vienen desde la Copa Oro; aquí, cobra un tiro de esquina en el partido entre la Selección de Costa Rica y la de México. (IAN MAULE/Getty Images via AFP)

El volante de Alajuelense es diferencial en su club, al punto que le ganó la titularidad a Aarón Suárez. Pérez tiene muy buen pase, definición y, además, en el campeonato nacional consigue que su individualidad sea una fortaleza para la Liga.

LEA MÁS: Gamboa sale con nota alta y Aguilera sigue debiendo: el Uno a uno de la Selección de Costa Rica ante Nicaragua

Con los erizos suma dos goles en cinco juegos del torneo local. Por otra parte, el jugador afronta su primer llamado, una situación que pudo afectar para verlo en cancha en el partido contra los pinoleros. Ahora, en casa, puede darse su oportunidad.

“Estoy muy feliz, muy agradecido con Dios por la oportunidad. Gracias a Dios, eso era lo que estaba buscando y ahora espero aportar mi granito de arena. Este es un sueño hecho realidad”, acotó Creichel en declaraciones al departamento de prensa de la Fedefútbol.

Otra opción que tiene Miguel Herrera es colocar en esa posición al saprissista Sebastián Acuña, jugador que es titular en los morados, pero que en el Monstruo cumple funciones más defensivas.

Como una posibilidad más compleja, pero que Herrera ya utilizó en la pasada Copa Oro, está la inclusión de Kenneth Vargas como delantero y llevar a Manfred Ugalde a la zona media para que recoja balones y cree espacios para Alonso Martínez y el propio Vargas.

LEA MÁS: Increíble, pero cierto: Nicaragua le empató a Costa Rica con un hombre menos

Ante la falta de ese conductor, el propio Ugalde es quien intenta ir a recoger balón, pero ante Nicaragua este esfuerzo le pasó factura físicamente.

La opción más fuerte parece ser Bran; sin embargo, por la obligación ofensiva que tiene la Tricolor, Herrera podría apostar por un jugador con más disposición ofensiva. En ese caso, la inclusión de Vargas o Pérez es la mejor opción.