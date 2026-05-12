Fútbol

La gran influencia de Keylor Navas en Pumas: sus compañeros bajaron hasta cuatro kilos para estar a su nivel

Keylor Navas se convirtió en el ídolo a seguir para afición, pero hasta sus compañeros lo ven como ejemplo y están a un paso de la final en México

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Por Esteban Valverde y AFP
Keylor Navas despeja un balón en el duelo entre Pumas y América por los cuartos de final de la Liga MX.
Keylor Navas despeja un balón en el duelo entre Pumas y América por los cuartos de final de la Liga MX. (Pumas/Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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