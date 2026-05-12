La gran influencia de Keylor Navas en Pumas: sus compañeros bajaron hasta cuatro kilos para estar a su nivel

Keylor Navas despeja un balón en el duelo entre Pumas y América por los cuartos de final de la Liga MX.

Keylor Navas se convirtió en una referencia dentro de Pumas. Lo hizo para los aficionados, también para el cuerpo técnico, pero sobre todo para sus compañeros, quienes admiran el profesionalismo del costarricense y lo ven como un ejemplo.

El ritual del guardameta para iniciar su día terminó convirtiéndose en una inspiración para muchos dentro del plantel.

Según Guillermo Zaragoza, preparador físico de Pumas, Navas acostumbra entrenar en ayunas después de beber únicamente un café o un té.

Además, trabaja fuerza todos los días, realiza ejercicios de prevención de lesiones y cumple sesiones de entre 40 y 90 minutos con el entrenador de porteros. También lleva a cabo labores de campo.

De manera especial, hace bicicleta de spinning dentro del baño de vapor y complementa su rutina con terapias de masaje, jacuzzi e inmersión en hielo.

Su dieta es estricta: consume preferentemente proteínas y verduras, acostumbra ingerir comida horneada y reduce al máximo la ingesta de carbohidratos.

Esta disciplina contagió a sus compañeros, quienes, en promedio, bajaron cuatro kilos cada uno inspirados por el capitán.

“¿Sabes lo que es cargar cuatro kilos de grasa en tu cuerpo? Es un cambio total en el rendimiento”, dijo el entrenador Efraín Juárez sobre el efecto del número uno.

Keylor Navas simboliza un parteaguas en la historia reciente de Pumas. Cuando el costarricense llegó al fútbol mexicano, los felinos tenían un serio problema en el arco, pero hoy aspiran a ganar el Clausura motivados por la férrea disciplina y el liderazgo del tico.

El jueves y el domingo, con el exarquero del Real Madrid y el PSG como capitán e ídolo, Pumas enfrentará al Pachuca del delantero ecuatoriano Enner Valencia en las semifinales de la liga local.

Guadalajara y Cruz Azul se medirán miércoles y sábado en la otra llave.

Llegar a esta instancia parecía lejano en julio pasado, cuando Pumas fichó al considerado mejor portero en la historia de la Concacaf.

“Quiero ser un ejemplo para mis compañeros”, fue el compromiso que Navas asumió el día de su presentación, con el torneo Apertura 2025 ya iniciado.

Mientras Pumas negociaba el fichaje de Keylor con el Newell’s Old Boys argentino, el club confió su histórico arco —alguna vez defendido por Jorge Campos— a Rodrigo Parra, un joven de 17 años.

Parra pagó el noviciado con seis goles encajados en las dos primeras jornadas, por lo que la incorporación del costarricense se volvió urgente.

“Uno no viene con la consigna de que le tiren un montón de veces, sino a ayudar a ordenar y tratar de parar la pelota que rematen”, dijo Navas tras su llegada.

En el Apertura 2025, Pumas no clasificó a la liguilla, pero el gen competitivo del espigado guardameta ya estaba sembrado en el plantel universitario y su presencia tuvo un efecto inmediato en los primeros entrenamientos.

Navas sorprendió a sus compañeros por su imponente estado físico, trabajado desde el inicio de su carrera en 2005, pero especialmente durante las cinco temporadas que pasó en el Real Madrid.

Como compañero de Sergio Ramos y Cristiano Ronaldo, el costarricense llevó su disciplina y autocuidado al máximo nivel.

“Me sentía un privilegiado por poder entrenar con ellos y compartir vida con ellos. Ahí es donde uno aprende el hambre y la ambición real de un futbolista”, dijo Navas en una charla en octubre con Hugo Sánchez, histórico exgoleador madridista.

A su llegada a México, Navas firmó un contrato con Pumas por un año. En marzo lo renovó hasta 2027 después de “tres charlas muy rápidas con el club”.

“Siempre dije que quería seguir aquí. Para mí, sentirme bien y feliz es esencial. Mi familia está bien”, apuntó.

En su primer año con los felinos, Navas ha disputado 38 partidos y suma 11 porterías imbatidas.

En caso de conquistar el título, sería el duodécimo futbolista costarricense en coronarse campeón en el fútbol mexicano.

De los once anteriores, solamente uno fue portero: Evaristo Murillo, quien se coronó con Zacatepec en la temporada 1954-1955.

“Uno siempre tiene la ilusión de ser campeón y ojalá podamos dárselo a la afición, que se lo merece”, dijo el arquero surgido en el Deportivo Saprissa.