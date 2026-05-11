Keylor Navas ya tiene fechas para la serie ante Pachuca: Así se jugará la semifinal de Pumas

Keylor Navas en un entrenamiento de Pumas en la presente temmporada.

Keylor Navas y Pumas ya tienen fechas para disputar la serie semifinal de la Liga MX ante Pachuca.

El arquero costarricense y los Felinos jugarán el partido de ida el próximo jueves a las 7 p. m. en el estadio Hidalgo, casa del Pachuca, mientras que la vuelta será el domingo 17 de mayo, a la misma hora, en el Olímpico Universitario.

La otra semifinal, entre Cruz Azul y Chivas, tendrá su primer encuentro el miércoles a las 8 p. m. y cerrará el sábado a las 7 p. m.

Pumas llegó a las semifinales del campeonato mexicano luego de dejar en el camino al América en los cuartos de final. Americanistas y Felinos igualaron 6 a 6 en el marcador global; sin embargo, el equipo del tico terminó mejor ubicado en la clasificación general, lo que le dio ventaja en el criterio de desempate.

Por otra parte, Pachuca eliminó a Toluca para acceder a la ronda de los cuatro mejores.

En la otra llave, Chivas logró imponerse a Tigres, mientras que Cruz Azul dejó fuera al Atlas.