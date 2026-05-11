Keylor Navas sobre clasificación de Pumas: ‘Fue un partido muy loco, en la cancha se sufrió’

Keylor Navas, arquero de Pumas, detalló luego de la eliminatoria en la que se impusieron al América que el enfrentamiento contra las Águilas fue una verdadera locura.

La serie terminó 6 a 6 tras dos empates 3 a 3; sin embargo, como Pumas finalizó en el primer lugar de la clasificación general, contó con la ventaja deportiva que le permitió avanzar pese a la igualdad en el global.

Para Navas, las emociones fueron complejas, ya que además tuvo que lidiar con cuatro penales en los 180 minutos. De esos lanzamientos, tres terminararon en anotación y uno lo estrelló Henry Martín en el poste derecho, precisamente el que América necesitaba para clasificar a solo tres minutos del final en el segundo partido.

“Sí fue un partido muy loco. Para el aficionado fue un partido bonito, dinámico, pero en la cancha se sufre bastante. Los dos equipos dimos lo mejor, se vio el talento, hubo muchos goles, pero esto es fútbol y ahora viene una semifinal. Tenemos ganas de disputar esa fase”, mencionó a TV Azteca.

Sobre los penales, el oriundo de Pérez Zeledón enfatizó en que sabía que alguno iba a ser fallado.

“Los partidos no se juegan solos, el rival crea peligro y tiene nivel. Yo consideraba que alguno de los penales lo tenían que fallar, no iban a meter todos... Para alegría nuestra, estamos en semifinales”, finalizó.

En el 87′, Martín tuvo la ocasión para anotar desde el manchón blanco, pero el balón pegó en el vertical de mano derecha de Navas.

Keylor detalló que el América supo complicarlos de muy buena forma, pero ahora el enfoque debe estar en Pachuca, su rival en semifinales.

“Nosotros no vamos a pensar en si somos favoritos o no, pero vamos a luchar. Debemos ser humildes, ir a un campo difícil y ojalá podamos ganar”, agregó.

Keylor Navas vuelve a estar cerca de ganar un cetro luego de que en 2024 celebró por última vez al pertenecer a la planilla del Paris Saint-Germain que ganó la liga francesa.