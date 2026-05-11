Fútbol

Vea la zozobra y la alegría de los hijos de Keylor Navas en la ‘loca’ serie de Pumas contra América

La familia de Keylor Navas vivió momentos de muchísima tensión en el histórico Pumas vs. América

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Por Esteban Valverde
Thiago y Mateo Navas, hijos de Keylor Navas, vivieron con mucha ansiedad el duelo entre Pumas y el América.
Thiago y Mateo Navas, hijos de Keylor Navas, vivieron con mucha ansiedad el duelo entre Pumas y el América. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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