Vea la zozobra y la alegría de los hijos de Keylor Navas en la ‘loca’ serie de Pumas contra América

Los hijos de Keylor Navas, Mateo y Thiago, se hicieron virales luego del juego de vuelta entre América y Pumas. Los dos pequeños fueron grabados por aficionados de Pumas mientras el arquero nacional afrontaba los penales durante el partido que terminó 3 a 3 y que le dio el pase a los Felinos.
Al final la serie terminó con un global de 6 a 6, no obstante Pumas clasificó a las semifinales por terminar en mejor posición en la clasificación general. Los Felinos fueron primeros de la tabla, mientras América clasificó como octavo.
El penal ejecutado por Alejandro Zendejas, que significó uno de los goles del América, fue uno de los momentos más tensos para los hijos de Navas. Las imágenes reflejaron a Thiago y Mateo muy nerviosos e, incluso, parecía que estaban orando por un buen desempeño de su padre. Cuando Zendejas marcó, ambos mostraron claramente su decepción.
¡Las reacciones más genuinas! 🐾⚽️— ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) May 11, 2026
Seguro que no fueron los únicos pero esto no define el temporadón que Keylor ha hecho y por el cual tiene el apoyo que tiene de los Auriazules
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Cuando Pumas aseguró su pase a la siguiente ronda, tanto Mateo como Thiago celebraron a lo grande e incluso cantaron el tradicional “Goya” en el estadio Olímpico Universitario.
Al finalizar el duelo, Andrea Salas, esposa de Keylor, explicó las sensaciones que vivió tras la clasificación ante las Águilas.
“Vivimos el partido con mucha intensidad, con mucha fe, pidiéndole a Dios que todo saliera bien. A él siempre lo concentran, entonces lo dejamos descansar previo al partido”, afirmó.
El momento más complicado del encuentro fue cuando en el minuto 87, Henry Martin, delantero y capitán del América, estrelló un penal en el vertical de mano derecha de Navas. Ese gol pudo significar el 4 a 3 y la eliminación de Pumas.
HENRY PERDONA 😱💥— ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) May 11, 2026
Henry Martín falla el penal que pudo meter al Club América a semifinales… así se vivió en la tribuna 👀⚽
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UN APOYO TOTAL 🔥🧤— ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) May 11, 2026
Ojo con lo que nos compartió la esposa y los hijos de Keylor Navas en este encuentro cardíaco ante el América
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Salas añadió, en una entrevista con Imagen TV Deportes, que la familia está muy feliz en territorio mexicano.
“México nos ha tratado con mucho cariño, la gente ha sido súper amable. Para nosotros es un orgullo y un placer estar acá. Su familia siempre estará con él, pierda o gane”, finalizó.
LA FAMILIA DE KEYLOR REPRESENTA A LOS AURIAZULES 😅🤯— ImagenTVDeportes (@ImagenDportesTV) May 11, 2026
Todo seguía en juego y no es para menos las reacciones de la esposa y familia del arquero universitario ante el América
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