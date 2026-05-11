Fútbol

Keylor Navas intimidó al mejor delantero del América en el penal decisivo de una serie épica

Keylor Navas y Pumas salieron con vida de una serie de infarto contra América y están en semifinales

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Por Esteban Valverde
Pumas vs América
Keylor Navas posó junto con sus compañeros en la previa del duelo de vuelta entre Pumas y América. (RODRIGO OROPEZA/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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