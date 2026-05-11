Keylor Navas intimidó al mejor delantero del América en el penal decisivo de una serie épica

Keylor Navas posó junto con sus compañeros en la previa del duelo de vuelta entre Pumas y América.

Keylor Navas y los Pumas de México consiguieron clasificar a las semifinales de la Liga MX. El equipo del tico avanzó tras igualar la serie 6 a 6 en el marcador global y empatar ambos juegos 3 a 3, en una eliminatoria cargada de drama y emoción.

Los felinos tenían la ventaja deportiva; es decir, con el empate en el global clasificaban gracias a que terminaron en el primer lugar de la tabla en la etapa de clasificación.

Las Águilas, a falta de tres minutos para el final del partido de vuelta, tuvieron un penal para ponerse arriba 4 a 3 en el marcador y colocar el global 7 a 6 a su favor. Sin embargo, Henry Martín, goleador y capitán americanista, remató al palo derecho de Navas y falló la ejecución.

Previo al cobro, Keylor comenzó a moverse constantemente sobre la línea de gol y, al final, esto provocó desconcentración en el atacante, quien no pudo anotar.

El partido de vuelta fue una verdadera locura, ya que Pumas comenzó ganando 3 a 0 gracias a los goles de Rubén Duarte, Nathan Silva y Jordan Carrillo, todas estas anotaciones antes del minuto 30.

El América logró descontar al 30′ por medio de Patricio Salas, mientras que Alejandro Zendejas marcó al 40′ y al 61′.

Con el 3 a 3 en el marcador, el conjunto azulcrema empezó a presionar a Navas y compañía. Los últimos 10 minutos fueron un verdadero sufrimiento, ya que, además del penal, el América ahogó a Pumas con constantes centros al área.

Keylor no tuvo su partido más brillante; de hecho, solo realizó dos intervenciones clave y nuevamente recibió varios goles. No obstante, Pumas logró avanzar a las semifinales.

Ahora, el conjunto universitario se enfrentará al Pachuca en la siguiente ronda. En el otro lado de la llave, las Chivas de Guadalajara jugarán frente al Cruz Azul.

Guadalajara superó a Tigres, Cruz Azul hizo lo propio ante Atlas y Pachuca dejó en el camino al campeón defensor, Toluca.

Los Pumas de Keylor Navas viven una temporada de ensueño: ganaron la fase regular, eliminaron al América y ahora están a dos partidos de disputar la final de la Liga MX.