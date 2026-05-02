Keylor Navas vuelve a sentir la ‘ansiedad’ de estar en la pelea por alzar la copa

Keylor Navas ganó por última vez un cetro en 2024. El nacional se dejó, como parte de la planilla del PSG, el campeonato de Francia y la Copa de Francia; sin embargo, lo hizo siendo el arquero suplente de Gianluigi Donnarumma.

Dos años después, y como guardameta estelar, además de capitán de Pumas de México, el Halcón vuelve a sentir la ansiedad de ganar un cetro, la ambición por ser el mejor de un país. Pumas es el favorito para dejarse la Liga MX, porque terminó como líder de la fase regular.

Los felinos inician este domingo a las 5 p. m. su andadura por la fase final del certamen azteca. Pumas visita al América en los cuartos de final, en el Estadio Azteca.

Ya Navas, en una conversación íntima en el camerino de Pumas, fue enfático en las intenciones que tiene:

“Estamos en la lucha por el campeonato, vamos por ese título”, sentenció.

El costarricense es, sin duda, una de las figuras del fútbol mexicano, y reporteros de trayectoria como David Faitelson ya han reconocido públicamente que consideran a Pumas un plantel favorito al cetro solo por el nacional.

“Deberían darle el Jugador Más Valioso de la Temporada”, resumió Faitelson sobre el tico.

Si Pumas logra pasar la eliminatoria frente al América, en semifinales jugará contra Chivas o Tigres, otra serie que tiene a uno de los favoritos por el campeonato.

Chivas, por ejemplo, fue el equipo que se mantuvo como líder hasta la última fecha de la fase regular, cuando Pumas logró arrebatarle el primer puesto.

Los felinos viven un gran momento anímico y Efraín Juárez, entrenador del equipo, ha dado a conocer que sueña con consolidar el cetro con el club.

Por su parte, en México consideran que Pumas es favorito en este primer duelo ante América.

Las Águilas entraron a esta instancia en el último puesto clasificatorio y, en el prestigioso programa de FOX La Última Palabra, aseguraron que es este club el que está presionado a no quedar eliminado.

“Terminaron en primer lugar, ¿cómo que la peor noticia? (…) ¿Quién ha sido más irregular en el torneo? América. Por dos partiditos ustedes decían ‘ahora sí, cuidado con las Águilas’. Si alguien sabe jugar Liguilla, es América, pero por eso creo que llegan con mucha más presión”, sentenció el histórico goleador azteca Carlos Hermosillo.

El partido entre Pumas y América pasará por la pantalla de TUDN, canal que está en la mayoría de cableras del país.