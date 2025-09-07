Fútbol

La figura de la Selección de Costa Rica ante Nicaragua llegó como emergente y no desaprovechó la oportunidad

Alexis Gamboa fue clave en defensiva, pero también aportó en ofensiva e hizo que no se extrañara a Jeyland Mitchell

Por Esteban Valverde
01/09/2025, Alajuela, San Rafael, Proyecto Gol, entrenamiento de la selección de Costa Rica para el inicio de la eliminatoria hacia el Mundial 2026.
Alexis Gamboa va tras un balón en una práctica de la Selección Nacional, el zaguero tuvo un duelo con Kenneth Vargas. (Federación Costarricense de Fútbol/Federación Costarricense de Fútbol)







Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

