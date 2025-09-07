La figura de la Selección de Costa Rica ante Nicaragua llegó como emergente y no desaprovechó la oportunidad

Alexis Gamboa va tras un balón en una práctica de la Selección Nacional, el zaguero tuvo un duelo con Kenneth Vargas.

La Selección de Costa Rica encontró en Alexis Gamboa, central de Alajuelense, a su mejor hombre en el juego contra Nicaragua. El defensor apareció con la responsabilidad de cumplir en lugar de Jeyland Mitchell, uno de los mejores del equipo nacional desde 2024.

Mitchell no fue tomado en cuenta debido a que, en la última Copa Oro, el nacional sufrió una lesión muscular que lo terminó sacando varios meses del terreno de juego. Aunque ya está recuperado, Miguel Herrera no lo consideró porque no tiene ritmo de competencia.

Alexis Gamboa gritó con todo su gol ante Nicaragua. (FCRF)

Ante esto, contra Nicaragua, la defensa de la Nacional fue la que tradicionalmente ha trabajado con Herrera: Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Carlos Mora, Joseph Mora, y en lugar de Mitchell apareció Gamboa.

El jugador tuvo que lidiar con fuertes entradas ante el ímpetu nicaragüense; además, impuso con su físico en los duelos mano a mano. Alexis destacó varias veces en el juego aéreo y consiguió la ventaja para el plantel tico cuando, en un tiro de esquina, le sacó a su marca hasta medio cuerpo para anotar.

El trabajo de Alexis fue notable, sobre todo porque consiguió sobresalir en medio de dos legionarios y mundialistas: Francisco Calvo y Juan Pablo Vargas. Contrario a los otros defensores, Gamboa sí llegó con ritmo de competencia a la Selección.

El manudo es titular indiscutible con los rojinegros, mientras que Calvo recién se integró a su nuevo club, el Ettifaq de Arabia Saudí. Por su parte, Juan Pablo no ha podido encontrar constancia en el Millonarios de Colombia.

Cuando la Selección Nacional pasó a línea de cuatro en defensa, Gamboa dejó de ser el último hombre para convertirse en el central izquierdo, donde no se vio en problemas y controló con su juego físico las subidas de los nicaragüenses.

Alexis fue un líder con su entrega y agresividad ‘sana’ por el balón, mientras que aportó hasta en ofensiva. La buena actuación del nacional se vio opacada al no conseguir los tres puntos, porque Costa Rica terminó empatando 1 a 1 con los vecinos del norte.