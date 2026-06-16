Kylian Mbappé comienza a destrozar marcas y está muy cerca de ser el máximo goleador de los mundiales

Kylian Mbappé anotó un doblete contra Senegal en la victoria 3 a 1 de Francia.

Los primeros 90 minutos de Francia en la Copa del Mundo 2026 fueron suficientes para que Kylian Mbappé comenzara a pulverizar récords y quedara a las puertas de una marca histórica.

Francia se impuso 3-1 y el delantero francés firmó un doblete que le permitió convertirse en el máximo goleador de la historia de la selección gala, superando a Olivier Giroud. Mbappé llegó a 58 anotaciones con la camiseta francesa, una más que las 57 registradas por el exdelantero de la selección.

El atacante del Real Madrid marca diferencia gracias a su velocidad y su capacidad para atacar los espacios, cualidades que sus compañeros saben explotar. Michael Olise, por ejemplo, fue determinante al filtrar balones a la espalda de los defensores, una situación que Mbappé aprovechó a la perfección.

Su primer gol llegó tras una incursión por el sector derecho. El atacante recibió el balón y remató de primera intención para dejar sin opciones al portero senegalés Édouard Mendy.

La segunda anotación fue todavía más espectacular. Mbappé se fabricó el espacio y sacó un potente derechazo que sorprendió a todos. Tras marcar, celebró haciendo gestos de calma, especialmente porque Senegal acababa de descontar y todavía quedaban varios minutos por disputarse.

Más allá de romper el récord goleador de Francia, el delantero alcanzó los 14 goles en Copas del Mundo y quedó a solo dos anotaciones de igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los mundiales. El exdelantero germano cerró su carrera con 16 tantos.

Pese a su brillante actuación, Mbappé aseguró que no llegó al Mundial con ánimo de revancha, especialmente después de una temporada complicada en el Real Madrid, donde se perdió el tramo final debido a problemas musculares.

El francés fue señalado por algunos sectores como uno de los responsables del discreto rendimiento del conjunto blanco, que no logró avanzar a las instancias decisivas de la Liga de Campeones y cedió el título de Liga ante un dominante Barcelona.

“No hay ninguna cuenta pendiente”, declaró el capitán francés, de 27 años, quien llegó al torneo en plenitud de condiciones.

Sobre las críticas, respondió con ironía: “Si empezara a jugar solo para callar bocas, creo que tendría que jugar hasta los 80 años, así que no lo veo”.

Respecto al partido, Mbappé reconoció que el equipo aún tiene margen de mejora.

“No creo que estemos todavía a pleno rendimiento, pero es importante empezar bien y con una victoria”, afirmó.

“Hemos visto que empezar ganando es complicado”, añadió el astro del Real Madrid, en referencia a los tropiezos sufridos por selecciones favoritas como España y Brasil en sus primeros compromisos del torneo.

“Es solo el primer partido de la fase de grupos. Debemos mantener la calma y la serenidad”, concluyó.

Consultado sobre el récord goleador de Mbappé con Francia, el defensor William Saliba expresó su deseo de que el atacante continúe ampliando sus registros.

“Espero que siga marcando tantos como sea posible”, señaló el jugador del Arsenal en declaraciones a BeIN Sports.

“No hay nada mejor que comenzar el torneo de esta manera. No estuvimos bien en la primera parte, pero logramos mantener el control y después del descanso regresamos con mejores intenciones”, añadió.