Fútbol

Kylian Mbappé comienza a destrozar marcas y está muy cerca de ser el máximo goleador de los mundiales

Kylian Mbappé fue el protagonista que Francia esperaba en el debut ante Senegal en el Mundial 2026

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Por Esteban Valverde y AFP
Kylian Mbappé anotó un doblete contra Senegal en la victoria 3 a 1 de Francia.
Kylian Mbappé anotó un doblete contra Senegal en la victoria 3 a 1 de Francia. (ANGELA WEISS/AFP)







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Kylian MbappéFranciaSenegalMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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