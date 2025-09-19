Keylor Navas y Pumas tienen una prueba durísima y luego llegará una verdadera tormenta

Keylor Navas y los Pumas de México enfrentan este sábado a las 7 p. m. a Tigres, uno de los mejores equipos de la Liga MX. Sin duda, esta será una bonita prueba para el Halcón y compañía, sobre todo porque se las verán con una ofensiva de lujo compuesta por el delantero francés André-Pierre Gignac y el artillero argentino Ángel Correa.

Sin embargo, luego de este cotejo, los Pumas tendrán una seguidilla de partidos que pondrán a prueba a Navas en el más alto nivel de la liga azteca. Los felinos se medirán el martes 23 de septiembre contra Juárez, a las 9 p. m. Este equipo ha tenido un rendimiento muy similar al del conjunto universitario; de hecho, actualmente Juárez ocupa el octavo puesto con 12 unidades, las mismas que tiene Pumas, ubicado en el sétimo lugar.

Después, los Pumas afrontarán el duelo más esperado del campeonato: su mano a mano contra el América en el clásico capitalino. Este encuentro es el que “no se puede perder” para la afición auriazul, según reveló el comunicador Édgar Contreras, del diario Reforma.

Entre las figuras del América están el exjugador del Barcelona, Jonathan dos Santos, y el francés Allan Saint-Maximin, quien llegó como el fichaje más mediático de la última ventana de transferencias. Este atacante militó en el fútbol de Arabia Saudita antes de llegar a México.

En el América también destaca uno de los jugadores que más expectativa generó en la cantera del Real Madrid: Álvaro Fidalgo, volante que terminó consolidándose en el fútbol mexicano.

El 5 de octubre, los Pumas volverán a enfrentarse a otro grande: las Chivas de Guadalajara. En ese partido, el Halcón vivirá un reencuentro importante: volverá a verse con Javier “Chicharito” Hernández, con quien compartió vestuario en el Real Madrid.

En Chivas destacan jugadores clave de la Liga MX como Luis Romo, Alan Pulido, Erick Gutiérrez, entre otros.

De esta forma, Navas y los Pumas se alistan para una seguidilla de encuentros muy complejos, en los que podría definirse su verdadera aspiración de clasificar a la liguilla del torneo. Pumas debe terminar entre los primeros ocho de la clasificación para acceder a la siguiente ronda.

Después de la fecha FIFA de octubre, Keylor tendrá como primer cotejo, el 18 de octubre, un partido muy especial, ya que volverá a compartir terreno de juego con Sergio Ramos. El zaguero español es ahora figura de otro grande mexicano: Monterrey.

El final de septiembre y el inicio de octubre están llenos de auténticas finales para Keylor, el portero tricampeón de la Champions League, quien buscará brillar otra vez en escenarios que lo llevarán al máximo nivel de exigencia.