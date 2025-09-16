Keylor Navas chocará cara a cara con dos ‘monstruos’ ofensivos de la Liga MX

Pumas de México, equipo de Keylor Navas, tendrá el próximo sábado un reto importante en su temporada. Navas y compañía recibirán a Tigres en Ciudad Universitaria a las 7 p. m.

El rival de turno es una prueba directa para la defensiva que lidera Keylor Navas, sobre todo por la clase de ofensivos que tendrá al frente. El principal referente del ataque de Tigres es el argentino Ángel Correa, seleccionado por su país y campeón del mundo en 2022.

Correa llegó en el último mercado de transferencias a Tigres, procedente del Atlético de Madrid, pero en poco tiempo ha demostrado su valía, ya que tiene ocho goles en dos torneos: la Leagues Cup y la Liga MX, en los que ha jugado once compromisos.

Ángel es un ofensivo escurridizo, rápido y con mucha habilidad para atacar los espacios adversarios, por lo que en Tigres acostumbran a mandar esféricos a las espaldas rivales para que el argentino saque ventaja.

“Ángel Correa atraviesa un presente renovador en México. Tras cerrar un ciclo de diez años en el Atlético de Madrid, el delantero argentino encontró en Tigres el lugar donde recuperar la continuidad y la importancia que, en sus últimos meses en España, habían quedado relegadas”, describió el diario AS de España.

El propio futbolista no escondió su felicidad por el nivel que muestra.

“Ahora en Tigres estoy volviendo a ser el Ángel que era antes. Ya me habían dicho que la gente era muy pasional, y me lo demostraron. Apenas bajé del avión me recibieron de la mejor manera, con mucha ilusión. Estoy feliz y con la responsabilidad de dejar todo en cada entrenamiento y en cada partido para devolverles ese cariño”, aseguró en una entrevista con el periodista español José Fernández.

Pero, además de Correa, Tigres tiene a André-Pierre Gignac, delantero francés que en las últimas tres temporadas sumó 44 goles; sin embargo, todavía en este campeonato no termina de arrancar.

Gignac ha jugado cuatro partidos de liga y solamente tiene una diana. De hecho, pensando en el fin de semana, el galo no jugará ante Chivas de Guadalajara este miércoles por la noche, para dosificar cargas, según anunció el propio Tigres.

En México aseguran que el choque entre el Halcón y la ofensiva de Tigres es uno de los platos fuertes de la temporada.

LEA MÁS: Keylor Navas fue la figura de Pumas: Paró un penal y sacó un tiro a quemarropa en el 90′

“Keylor es uno de los extranjeros que ha llegado a México a dejar historia, sin duda. Es una de las mejores contrataciones de Pumas. Hay que recordar que Keylor está cumpliendo expectativas; lo que ha jugado ha dejado huella, es referente”, dijo Alejandra Benítez, comunicadora del diario Reforma.

Benítez añadió que este partido se compara con lo que podría enfrentar Pumas cuando juegue contra el América.

“Tigres es una dura prueba para el portero costarricense, sobre todo porque Pumas está en casa. Me parece que será un duelo interesante porque los rematadores de Tigres son excepcionales, pero Keylor impresiona: sus reflejos están intactos, es pieza clave, él acá no vino a pasear”, finalizó.

Keylor Navas ya brilló el pasado fin de semana contra Mazatlán, pero ahora tendrá un adversario grande al frente para destacar y seguir poniendo a México a hablar del Halcón tico.