Keylor Navas tendrá que sacar su versión muralla: Llegó la prueba de fuego con Pumas

Keylor Navas celebró con Adalberto Carrasquilla la victoria de Pumas sobre Orlando City en la Leagues Cup. Ahora se centra en la Liga MX.

Keylor Navas se alista para un duelo en el que se topará de frente con su primera gran prueba de la Liga MX. Pumas chocará contra Toluca, en condición de visitante, uno de los clubes más fuertes por nómina del torneo; club que además ha ganado tres de cuatro partidos.

Los Diablos Rojos y los Felinos chocarán este sábado a las 9 p. m. Este encuentro pasará por la pantalla del canal internacional TUDN.

Entre los nombres que más destacan de Toluca están: Alexis Vega, figura de la selección de México que ganó la última Copa Oro, también el internacional portugués, Paulinho, futbolista que fue figura del Sporting Lisboa y que fue vendido por siete millones de euros al equipo mexicano.

En tres partidos jugados, el europeo tiene dos goles anotados, lo cual habla de su efectividad en el inicio de temporada.

Keylor Navas, por fin tendrá al frente a un equipo que lo exija. Pumas se las verá contra Toluca, actual campeón de México.

Según la estadística del último torneo, Toluca tuvo a dos de los principales rematadores del campeonato. Se trata de Paulinho y Alexis Vega, entre ambos acumularon 97 remates en 23 encuentros.

Esto quiere decir que, entre los dos, promediaron cuatro remates por juego disputado.

Tanto el portugués como el azteca han recibido descanso en las jornadas previas por parte del entrenador, Antonio Mohamed, esto porque el timonel deseaba tenerlos en forma para la seguidilla de cotejos bravos que inicia con Pumas.

Toluca, además de jugar frente a los felinos deberá de superar seguidamente a Orlando City a mitad de semana, por la fase final de la Leagues Cupa, y en el siguiente fin de semana se las verá con otro fuerte contendiente al título: Cruz Azul.

Pumas llega a este encuentro con la misión de volver al triunfo, ya que en su último cotejo como local no pudo vencer a Necaxa. El duelo terminó 1 a 1 en el estreno de Keylor en Ciudad Universitaria, casa del plantel de Navas.

En Toluca ven con muy buenos ojos tener un rival como el Halcón tico, a quien más bien están emocionados de enfrentar.

“Obviamente sabemos que es un jugador muy importante, un jugador con mucha jerarquía y que tiene su carrera larga y muy profesional, es una motivación extra para nosotros, pero debemos concentrarnos en nosotros para sacar un buen resultado”, puntualizó Jesús Angulo, futbolista clave de Toluca, esto en conferencia de prensa.

Keylor continúa viviendo una aventura nueva en Pumas, donde vivirá su tercer partido de liga luego de los juegos contra Querétaro (victoria 2 a 0), además empate 1 a 1 frente a Necaxa.

Navas llegó en el presente mercado de pases a México, luego de seis meses en Newell’s de Argentina, donde fue figura. El nacional llegó como referente a la institución universitaria, donde le dieron el gafete de capitán.

Pumas suma cuatro unidades en el campeonato mexicano y está en la posición once de la clasificación, mientras que el líder es Pachuca con 12 puntos. El equipo del Halcón está a una unidad de la zona de clasificación a fase final.

Luego de este cotejo contra un rival clase A, el plantel del oriundo de Pérez Zeledón tendrá su siguiente gran reto el 20 de setiembre cuando juego contra Tigres, en este equipo hay figuras de talla mundial como el francés Gignac y el delantero campeón del mundo y exatlético de Madrid, Ángel Correa.