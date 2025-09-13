Keylor Navas provoca que el máximo ídolo del arco de México se rinda ante él

Keylor Navas y Jorge Campos son los dos mejores porteros en la historia de Concacaf para muchos.

Keylor Navas continúa generando admiración en México. El arquero de Pumas ahora recibió elogios de una figura determinante en la historia del fútbol de México: Jorge Campos.

El histórico exportero de la selección de México en unas declaraciones a Fox Sports dio a conocer su valoración de la llegada de Navas al fútbol de México, lo cual calificó como un éxito total.

Jorge Campos fue mundialista con los mexicanos en 1994, 1998 y 2002, de hecho jugó todos los compromisos del 94 y 98, mientras en el 2002 fue suplente. Campos ganó la Copa Confederaciones en 1999.

El exguardavallas además estuvo en Pumas de 1988 a 1995, también tuvo otras dos etapas más cortas y siempre se ha identificado como una leyenda felina.

“Es excelente la llegada de Keylor a Pumas, es un líder, jugador diferente. Es especial, él va a apoyar, dará seguridad a la portería”, afirmó Campos.

El ídolo azteca dijo una frase muy corta pero contundente:

“Es de lo mejor que le ha pasado los últimos años a Pumas”.

El exdeportista también salió en defensa de Navas, en cuanto a los cuestionamientos que se hicieron en su momento por su edad (tiene 39).

“Siempre quieren retirar a los porteros buenos, pero yo lo veo sólido, lo veo colaborando. Él tiene mucha experiencia, sabe lo que hace. Esperamos verlo en las finales”, finalizó.

Keylor Navas llegó a Pumas en el presente mercado luego de su paso por Newell’s de Argentina.