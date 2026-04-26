Keylor Navas guía a Pumas a la cima de la Liga MX

Keylor Navas saluda antes del compromiso entre su equipo, Pumas de UNAM, y Pachuca por la última jornada del Torneo de Clausura de la Liga MX.

Este sábado 25 de abril, Keylor Navas y los Pumas de la UNAM disputaron el último compromiso de la fase inicial en la Liga MX. La escuadra universitaria se impuso con autoridad en condición de visitante, 0-2 al Pachuca, uno de sus adversarios directos en la lucha por el primer lugar, y se coloca líder provisional.

El equipo de la UNAM llega a 36 puntos, uno más que Chivas de Guadalajara, que a partir de las 7 p. m. se enfrenta al Tijuana. Es decir, si los tapatíos ganan retomarán la cima.

La escuadra universitaria encarriló el triunfo desde temprano, cuando Uriel Antuna conectó un certero frentazo al minuto 4; instantes después, el panorama se tornó sombrío para el Pachuca tras la expulsión de Brian García apenas al 5′.

Esta superioridad numérica fue aprovechada por el conjunto de la UNAM, que antes del descanso (45′+7) amplió la diferencia mediante una correcta ejecución desde el punto de penal por parte de Robert Morales.

Keylor Navas disfrutó de una etapa inicial sumamente tranquila, debido a que la expulsión obligó a los “Tuzos” a replegar sus líneas.

Las escasas intervenciones del guardameta costarricense se limitaron a desviar un potente remate de larga distancia y un tiro que dentro del área que con los puños rechazaría el balón.

Durante la segunda parte, el guardameta costarricense enfrentó una mayor exigencia, particularmente en los últimos 20 minutos, cuando la escuadra local buscó afanosamente el descuento.

Al 74′, Víctor Guzmán envió un servicio raso con dirección a portería que el arquero nacional desvió oportunamente al tiro de esquina; posteriormente, ante un tiro de larga distancia por parte de Kenedy, nuevamente el portero resolvió con solvencia enviando el esférico hacia un costado para diluir el peligro.

El epílogo del encuentro estuvo marcado por la tensión entre el guardameta nacional y el ariete Salomón Rondón. El primer altercado se dio cuando el venezolano impactó con un manotazo al costarricense, acción que le valió la cartulina amarilla.

No obstante, minutos después, el delantero cargó nuevamente contra la humanidad del arquero; esta segunda infracción provocó la expulsión de Rondón por doble amonestación.