Fútbol

Keylor Navas guía a Pumas a la cima de la Liga MX

Una actuación impecable de Keylor Navas ante Pachuca permite a Pumas cerrar la fase regular con la posibilidad de dejarse el liderato de la Liga MX

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Por Steven Torres
Keylor Navas saluda antes del compromiso entre su equipo, Pumas de UNAM, ante Pachuca por la última jornada del Torneo de Clausura de la Liga MX.
Keylor Navas saluda antes del compromiso entre su equipo, Pumas de UNAM, y Pachuca por la última jornada del Torneo de Clausura de la Liga MX. (Instagram de Pumas/Instagram de Pumas)







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Steven Torres

Steven Torres

Estudiante de periodismo en la Universidad Costa Rica. Apasionado de los deportes desde sus primeros recuerdos. Con experiencia en la Federación Costarricense de Fútbol, cobertura de los Juegos Deportivos Nacionales 2026 y creador de Marcador Final, un canal de YouTube dedicado al fútbol.

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