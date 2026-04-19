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Cuando Keylor Navas habla, todos escuchan: este video imperdible en el camerino de Pumas se vuelve viral

Keylor Navas no solo dio de qué hablar con una impresionante atajada en el partido entre Atlético San Luis y Pumas en la Liga MX

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Por Fanny Tayver Marín
Keylor Navas fue la gran figura en el triunfo más reciente de Pumas.
Keylor Navas fue la gran figura en el triunfo más reciente de Pumas. (X de Pumas/X de Pumas)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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