Cuando Keylor Navas habla, todos escuchan: este video imperdible en el camerino de Pumas se vuelve viral

ESPN sigue rendido a los pies de Keylor Navas y aprovechó un video colgado en la cuenta de TikTok del perfil degoyaagoyaa para compartirlo en sus redes sociales y hacerlo todavía más viral.
Ahí aparece el guardameta costarricense hablándole a sus compañeros como el líder nato que es y en la cuenta de Fútbol Picante, ESPN simplemente anotó: “Con estos discursos, ¡cómo no ganar!”. Y esa frase la acompañó del emoji de fuego.
¿Pero qué les dice Keylor Navas a sus compañeros? En realidad, qué no les dice...
“Una cosa importante, no nos podemos permitir ser un equipo tibio carajo, no solo contra los equipos que están arriba vamos a jugar, vamos a venir aquí a meter todo, carajo”, pronunció Keylor Navas.
Con voz enérgica, el tico observa a todos los integrantes de Pumas, en la intimidad del vestuario y prosigue con sus palabras.
“Hoy respetamos al rival y cómo lo respetamos, corriendo, metiendo y demostrándole que en nuestra casa nosotros queremos ganar.
”Y vamos a ir a pelear por esos puestos de arriba, por la clasificación carajo, por nosotros, por nuestra familia. Pero nadie dormido, entramos fuertes desde el primer minuto, dale con todo carajo”, recalcó Keylor Navas.
Su mensaje en el camerino dio tanto de qué hablar como la impresionante atajada que protagonizó en el partido contra Atlético San Luis en la Liga MX.
Los felinos se impusieron 0-2 y con 30 puntos se encuentran en los pimeros puestos de la tabla, tal y como lo pidió Keylor Navas cuando habló al frente de todos en el vestuario.
Con estos discursos, ¡cómo no ganar! 🔥— Futbol Picante (@futpicante) April 18, 2026
Keylor Navas así motiva a Pumas.
Vía Tiktok: degoyaagoyaa pic.twitter.com/DMk901nmsm
ÉL TODO LO PUEDE 😎— Futbol Picante (@futpicante) April 18, 2026
💫 Keylor Navas no sólo da show con sus atajadas, también con sus trucos. pic.twitter.com/SAE7Cw9vsb
🥹 Keylor Navas elogia a la afición de Pumas.— Futbol Picante (@futpicante) April 18, 2026
El portero costarricense le mandó un mensaje a los auriazules. pic.twitter.com/0FfdZiBWlO
¡KEYLOR NAVAS VUELVE A SER EL HÉROE DE PUMAS!— Futbol Picante (@futpicante) April 18, 2026
¡QUÉ ATAJADÓN!
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🤩 ¡KEYLOR NAVAS, EL MÁS OVACIONADO EN SAN LUIS!— Futbol Picante (@futpicante) April 18, 2026
Así corean su nombre en el Estadio Libertad Financiera.
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