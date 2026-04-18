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¡Lo que hiciste Keylor! Vea la impresionante atajada de Navas con el Pumas que levantó elogios en ESPN

Keylor Navas le negó un gol cantado al Atlético San Luis en el partido ante Pumas por la Liga MX (video)

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas festeja tras la victoria de Pumas ante el Atlético San Luis por la Liga MX.
Keylor Navas festeja tras la victoria de Pumas ante el Atlético San Luis por la Liga MX. (Instagram de Pumas/Instagram de Pumas)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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