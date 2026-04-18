¡Lo que hiciste Keylor! Vea la impresionante atajada de Navas con el Pumas que levantó elogios en ESPN

Keylor Navas festeja tras la victoria de Pumas ante el Atlético San Luis por la Liga MX.

El nombre de Keylor Navas sigue siendo sinónimo de impresionantes actuaciones en la Liga MX y este viernes 17 de abril ocurrió así en la victoria de Pumas ante el Atlético San Luis de visita.

Los felinos se impusieron 0-2 y escalaron hasta la segunda posición de la tabla, con un partido más que sus rivales cercanos. Sin embargo, en el arco de Navas también hubo momentos de brillo.

Su mejor intervención llegó al minuto 50, cuando se lanzó para impedir lo que parecía un gol cantado del equipo local. Con impresionantes reflejos, desvió la pelota y el contrarremate dio en el poste.

En la transmisión de ESPN los locutores no ahorraron elogios para el arquero costarricense: expresaron que es el guardameta más destacado del actual Torneo de Apertura 2026 en México y hasta afirmaron que es el mejor en la historia de Concacaf, por encima de otros nombres que mencionaron, como Jorge Campos y Guillermo Ochoa.

El próximo partido de Pumas -que ya está clasificado a la liguilla- será el martes ante Juárez.

Observe en este video la gran atajada de Keylor Navas.