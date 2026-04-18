El Pumas de Keylor Navas saca valioso triunfo y ya es segundo en la Liga MX

Keylor Navas, a su llegada al estadio de San Luis Potosí para el compromiso de Pumas por la Liga MX.

Con Keylor Navas en el arco, Pumas venció como visitante 0-2 a San Luis Potosí y dio un salto hasta el segundo lugar en la tabla de la Liga MX.

Los felinos se pusieron al frente del marcador al minuto 41 gracias a un cobro de penal del brasileño Juninho.

En el complemento, con el San Luis totalmente volcado al frente, Pumas lanzó un contragolpe que el arquero local Andrés Sánchez detuvo con falta. Inicialmente el árbitro señaló un penal, pero luego de la revisión en el VAR comprobó que el contacto se dio fuera del área y solo correspondía un tiro libre.

Sin embargo, Jordan Carrillo cobró con precisión y puso el segundo y definitivo gol al 87, sin margen de reacción para los locales.

Como de costumbre, Keylor se convirtió en figura, especialmente con una gran atajada al minuto 51, demostrando sus reflejos legendarios ante un cabezazo que iba a ser gol.

¡LO QUE HICISTE KEYLOR!



TREMENDO ATAJADÓN DEL PORTERO DE PUMAS.



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Con este resultado, Pumas llegó a 30 puntos en 15 partidos, para quedar en el segundo puesto de la tabla, detrás de Chivas de Guadalajara (31 puntos en 14 juegos). Cruz Azul y Pachuca le pisan los talones con 28 unidades y un compromiso menos cada uno.

El equipo universitario ya amarró su boleto a la liguilla, aunque todavía sueña con la posibilidad de instalarse en el liderato, cuando solo le restan dos partidos. El próximo compromiso será el martes 21 de abril ante Juárez.