El panorama de Keylor Navas y Pumas para alcanzar el liderato en la Liga MX

Keylor Navas controla un balón en el juego de Pumas y Mazatlán, el cual ganaron los Felinos 3 a 1.

A la Liga MX le restan únicamente tres partidos de la fase regular. Keylor Navas y Pumas han tenido un desempeño destacado en esta etapa, al punto de que el equipo se mantiene en puestos de clasificación directa a la liguilla e incluso puede aspirar al liderato del torneo azteca.

Pumas es actualmente cuarto con 27 puntos, mientras que el primer lugar lo ocupa Chivas con 31. De esta forma, con nueve puntos en disputa, el liderato luce alcanzable, siempre y cuando los felinos ganen sus compromisos y los equipos de arriba cedan unidades.

La clasificación de la Liga MX está de la siguiente manera: Chivas (31 puntos), Cruz Azul (28), Pachuca (28) y Pumas (27), por lo que cualquier tropiezo podría modificar las posiciones.

Los felinos enfrentarán a Atlético San Luis este viernes a las 7 p. m.; luego se medirán a Juárez el 21 de abril, también a las 7 p. m., y cerrarán la fase regular contra Pachuca el 25 de abril a las 5 p. m.

El actual líder, Chivas de Guadalajara, cuenta con un calendario accesible para sostener su posición, ya que enfrentará a Puebla, Juárez y Necaxa en sus últimos tres partidos.

La presente Liga MX ha sido muy diferente para Navas y compañía, quienes en el torneo anterior accedieron al repechaje, pero no lograron avanzar a la fase final. Ahora, por su ubicación en la tabla, los universitarios están encaminados a disputar directamente la liguilla.

En medio de la definición del certamen, el club de Navas también protagoniza uno de los rumores más fuertes del fútbol mexicano: la posible llegada del brasileño Philippe Coutinho para la próxima temporada.

Medios aztecas señalan que existe interés en vincular al exvolante del Barcelona de España al plantel que dirige Efraín Juárez.

Al respecto, en una entrevista con Diario Récord, el entrenador aseguró desconocer si hay negociaciones en curso.

“Yo estoy centrado únicamente en el torneo. No sé si la dirigencia tendrá algo avanzado, pero yo no sé absolutamente nada”, afirmó. Actualmente, Coutinho es agente libre y está por definir su futuro deportivo.

Por su parte, Keylor Navas ya había destacado la importancia de consolidar un proceso deportivo sólido.

“En los equipos tienen que darse procesos. Desde que llegué supe que Efraín Juárez es un gran entrenador, con una gran metodología, pero los procesos no se forman de la noche a la mañana... Estamos viendo los resultados en este torneo”, comentó Navas a inicios de marzo en una entrevista con La Nación.

Pumas podría sorprender y alcanzar el liderato en el cierre de la fase regular. El equipo de Keylor Navas muestra otra cara en el campeonato mexicano y sus resultados lo colocan como uno de los favoritos al título. Incluso estuvo muy cerca de vencer al actual líder, Chivas, en condición de visitante: el partido terminó 2-2, aunque los universitarios estuvieron arriba en el marcador hasta los minutos finales.