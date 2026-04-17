Fútbol

El panorama de Keylor Navas y Pumas para alcanzar el liderato en la Liga MX

Keylor Navas y Pumas entran en la disputa de los últimos nueve puntos de la fase regular de la Liga MX

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Por Esteban Valverde
Keylor Navas controla un balón en el juego de Pumas y Mazatlán, el cual ganaron los Felinos 3 a 1.
Keylor Navas controla un balón en el juego de Pumas y Mazatlán, el cual ganaron los Felinos 3 a 1. (ULISES RUIZ/AFP)







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Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

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