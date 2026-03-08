Keylor Navas sorprende al hablar de su edad y su futuro en el fútbol (y mencionó a Saprissa)

Keylor Navas junto a su esposa, Andrea Salas, en la presentación de su equipo de motocross para la temporada 2026.

Keylor Navas tiene 39 años y en diciembre de 2026 cumplirá 40. Sin embargo, el futbolista es claro al afirmar: “Físicamente debo estar muy por debajo de eso”.

El Halcón habló con La Nación en un mano a mano y dio a conocer sus sensaciones respecto a su futuro deportivo, a las puertas de las cuatro décadas de vida. ¿Se acerca el retiro?

En el marco de la presentación de su equipo de motocross, el guardavallas de Pumas de México explicó que, cuando comenzó a jugar, pensaba retirarse a los 37 años. Sin embargo, también tenía claro que, si seguía siendo feliz en el campo, buscaría extender esa sensación de plenitud. Hoy asegura que continúa disfrutando del fútbol.

“Me siento muy bien. Cuando era muy jovencito pensaba que me retiraría a los 37 años, pero también tenía claro que dejaría el fútbol cuando ya no sintiera ganas... Todavía salgo de mi casa feliz de ir a entrenar, disfruto de los partidos y juego bien. Eso me hace sentir feliz, tranquilo y con ganas de continuar. Trato de vivir mi día a día tranquilo, disfrutando y siendo consciente del privilegio que tengo. Todavía hay gasolina”, dijo.

Keylor reflexionó que hoy, al ser considerado uno de los porteros más determinantes de la Liga MX, está recogiendo los frutos de dos décadas de profesionalismo estricto. El jugador es tan meticuloso que en su casa tiene su propia sala de fisioterapia, además de atención personalizada en áreas como la preparación física y la nutrición.

“Mi edad física no me la he medido, pero estoy seguro de que es menor que 39, que es mi edad real. Me he cuidado mucho durante mi carrera. Tengo mi propia sala de fisioterapia, mi cámara hiperbárica, mi máquina de ultrasonido y un montón de equipos desde mi primera temporada en el Madrid. Además, cuento con mi preparador físico y mi nutricionista. No hay secretos: si uno hace todo bien, tendrá buenos resultados”, acotó.

Hoy la discusión alrededor de Keylor gira en torno a su renovación con Pumas, ya que su contrato termina a mitad de año y todavía no hay acuerdo para continuar.

En el club aseguran que esperarán al final de la temporada para evaluar el paso a seguir con el Halcón tico. No obstante, los resultados están respaldando al futbolista y a sus compañeros, ya que Pumas marcha tercero en la clasificación con 19 unidades, solo superado por Cruz Azul y Toluca.

“En los equipos tienen que darse procesos. Desde que llegué supe que Efraín Juárez es un gran entrenador, con una gran metodología, pero los procesos no se forman de la noche a la mañana... Estamos viendo los resultados en este torneo”, comentó Navas, en referencia a que en el certamen anterior no pudieron acceder a la liguilla.

Sobre su renovación, añadió:

“Estoy feliz, agradecido. Mi familia está bien, pero el futuro solo Dios lo sabe. Estoy contento porque cuando uno juega bien eso hace que otras personas lo valoren como una opción, y eso lo hace a uno feliz. Pero estoy en Pumas y veremos qué pasa”.

Como una pregunta al aire surgió otra duda: ¿Es imposible ver a Navas nuevamente en Costa Rica?

“Es que nunca se puede decir nunca... Estoy bien en México, estoy tranquilo. Hay opciones... ahí (risas)”, respondió.

Luego agregó:

“No sé, Dios va marcando la vida, ya veremos. En Saprissa hice muchas cosas, gané muchos títulos, pero también volver sería cerrar un ciclo donde todo comenzó... No lo descarto, pero tienen que pasar muchas cosas. Ya veremos”, finalizó.

Keylor Navas debutó con Saprissa en 2006, donde consiguió seis campeonatos nacionales y una Copa de Campeones de la Concacaf. Además, formó parte del plantel que disputó el Mundial de Clubes 2005, como tercer guardavallas.