Keylor Navas enfrenta a otro costarricense en la Liga MX: ¿Dónde ver el Puebla-Pumas por la Liga MX?

Keylor Navas y Pumas de México juegan a partir de las 7 p. m. contra Puebla, equipo de Juan Pablo Vargas, en la jornada 6 de la Liga MX.

El cuadro de Navas llega con la presión de ganar sí o sí, luego de que a mitad de semana sufrieron la eliminación de la Copa de Campeones de la Concacaf al perder 4 a 2 el global contra San Diego FC de la MLS.

El golpe en el torneo regional dejó muy molesta a la afición felina y estos silbaron a su plantel en el Estadio Universitario.

El partido de este viernes será en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

Pumas está en la quinta posición de la Liga MX con nueve puntos, mientras el líder es Chivas con 15 unidades.

Keylor Navas jugará por primera vez contra un tico en Liga MX. Pumas se las verá contra el Puebla de Juan Pablo Vargas. (Archivo/Archivo)

¿Dónde ver Pumas - Puebla?

El juego entre Pumas y Puebla pasará por la aplicación gratuita TUBI.

Esta app es parte de FOX Corporation, organización que tiene interés de llegar al mercado costarricense al mostrar interés en adquirir TigoSports.

El futuro de Keylor en Pumas

Uno de los temas que se sigue en la actualidad de Pumas es el futuro de Keylor Navas.

El arquero tico vence contrato en el presente campeonato, por lo que en Pumas se analiza su renovación. De momento, la directiva del plantel le hizo saber al jugador que será hacia el final del torneo que traten el tema.