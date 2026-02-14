Vea el gol que le marcó Juan Pablo Vargas a Keylor Navas en la Liga MX

Juan Pablo Vargas logró su primer gol en la Liga MX, en el duelo entre Puebla, su club, y el Pumas de Keylor Navas.
El defensa costarricense marcó con un cabezazo picado que dejó sin reacción a Navas.
La diana de Vargas significó el primer gol de Puebla en el partido que al minuto 50 están ganando 2 a 1.
Juan Pablo Vargas llegó a inicios de este 2026 a Puebla como uno de sus principales refuerzos.
El defensor Tico, Juan Pablo Vargas, le hizo este gol a su compatriota para darle la ventaja a La Franja. 🫣🇨🇷@ClubPueblaMX 1-0 @PumasMX | 🎽🆚🐾#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #PUEPUM | #J6 pic.twitter.com/hYnUdEgVVO— Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) February 14, 2026