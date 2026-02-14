Vea el gol que le marcó Juan Pablo Vargas a Keylor Navas en la Liga MX

Juan Pablo Vargas fue presentado a inicio de año como refuerzo de Puebla.

Juan Pablo Vargas logró su primer gol en la Liga MX, en el duelo entre Puebla, su club, y el Pumas de Keylor Navas.

El defensa costarricense marcó con un cabezazo picado que dejó sin reacción a Navas.

La diana de Vargas significó el primer gol de Puebla en el partido que al minuto 50 están ganando 2 a 1.

Juan Pablo Vargas llegó a inicios de este 2026 a Puebla como uno de sus principales refuerzos.