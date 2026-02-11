Keylor Navas y su futuro en Pumas: Así está la situación del legendario arquero de Costa Rica

Keylor Navas sigue como capitán de Pumas pese a que se desconoce si continuará en el club en el segundo semestre del 2026.

El futuro de Keylor Navas en Pumas de México es hoy una verdadera incógnita. Hace unos meses, la intención tanto del nacional como del club de continuar juntos era clara; sin embargo, las conversaciones se enfriaron y todo quedó en pausa.

La Nación conoció de fuentes muy cercanas que la posición del club es esperar hasta el final de la campaña. En las últimas conversaciones se indicó que la decisión y una eventual oferta se postergarían, con el fin de no afectar el rendimiento del plantel.

Para la dirigencia de Pumas, este torneo es determinante, ya que en el segundo semestre del 2025 los felinos no lograron llegar a las finales de la Liga MX. Ante ese escenario, se le exige al equipo ser protagonista en el presente campeonato.

Keylor continúa dándole la primera opción a Pumas para seguir su carrera; no obstante, el tico ya ha sido sondeado por equipos de la misma liga mexicana y por clubes de otros países, como Estados Unidos. No se trata de propuestas formales, sino de acercamientos preliminares para explorar un posible cambio de aires.

Este diario también supo que el Halcón no apresura su decisión y se toma con calma su próximo paso. Aun así, le habría gustado avanzar en la definición de su futuro, especialmente si Pumas tiene un verdadero interés en retenerlo.

Keylor Navas llegó a Pumas a mediados del 2025, tras un paso protagónico por Newell’s Old Boys de Argentina. Desde su arribo fue considerado capitán y figura del equipo, e incluso dejó entrever que veía al club como uno de sus últimos destinos en su carrera profesional.

El exjugador del Real Madrid y del París Saint-Germain mantiene el respeto hacia la institución universitaria y, por ahora, escucha formalmente solo a los felinos. Sin embargo, el mercado está atento a la definición del costarricense, porque a sus 39 años sigue siendo garantía bajo el marco.

En la Liga MX, Pumas marcha en el quinto lugar con nueve puntos en cinco jornadas, a seis unidades del líder, Chivas de Guadalajara.

En Concacaf, el equipo de Keylor quedó eliminado este martes 10 de febrero ante el San Diego FC de la MLS.