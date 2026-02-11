Fútbol

Keylor Navas y su futuro en Pumas: Así está la situación del legendario arquero de Costa Rica

A sus 39 años, Keylor Navas no tiene claridad de dónde jugará en el segundo semestre del 2026, pues se vence el contrato con Pumas

Por Esteban Valverde
Pumas mostró a Keylor Navas a su llegada al Estadio Ciudad de los Deportes, para el clásico capitalino contra América.
Keylor Navas sigue como capitán de Pumas pese a que se desconoce si continuará en el club en el segundo semestre del 2026. (X de Pumas/X de Pumas)







Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

