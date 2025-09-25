Fútbol

Kendall Waston vs. Johan Venegas: El duelo que calienta mucho más el Saprissa contra Cartaginés

Saprissa y Cartaginés pelearán por el liderato, pero también dos figuras destacables tendrán un mano a mano que promete espectáculo

Por Esteban Valverde
Johan Venegas y Kendall Waston se roban las miradas en el juego entre Cartaginés y Saprissa del próximo domingo.
Johan Venegas y Kendall Waston se roban las miradas en el juego entre Cartaginés y Saprissa del próximo domingo.







