Jugadoras de Costa Rica ven como un sueño la Copa del Mundo 2031 en el país

Jugadoras de la Liga Femenina dieron su criterio sobre la realización de una Copa del Mundo Mayor en Costa Rica

Por Esteban Valverde y Fanny Tayver Marín
Las jugadoras de varios equipos de la primera división femenina tuvieron este lunes una capacitación de medios de comunicación.
Las jugadoras de varios equipos de la primera división femenina tuvieron este lunes una capacitación de medios de comunicación. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver)







Liga FemeninaCopa del Mundo 2031
