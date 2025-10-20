Un país de Centroamérica organizará un Mundial Mayor de fútbol por primera vez: será sede del torneo en 2031

Costa Rica será sede por primera vez de un Mundial Mayor, según la postulación oficial presentada ante la FIFA. Prensa Fedefútbol.

Costa Rica formará parte de la organización de la Copa Mundial Mayor Femenina de 2031, junto con Estados Unidos, México y Jamaica.

Con este anuncio, Costa Rica será sede por primera vez del campeonato mayor femenino, después de haber albergado el Mundial Sub-17 en 2014 y el Sub-20 en 2022.

“Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica”, declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer, durante el anuncio en Nueva York.

Tres estadios nacionales figuran como posibles sedes para los partidos en territorio costarricense: el INS Estadio (antes Estadio Nacional), el Ricardo Saprissa y el Alejandro Morera Soto.

El torneo de 2031 contará con 32 selecciones. Por esta razón, la FIFA evalúa aspectos logísticos clave como infraestructura hotelera, canchas de entrenamiento, transporte y espacios adecuados para prensa internacional.

Durante una conferencia liderada por la Federación de Estados Unidos, los organizadores destacaron que esta será la primera vez que Costa Rica y Jamaica participen como sedes de un Mundial femenino mayor, lo cual representa una oportunidad histórica para ambas naciones.

“Estamos muy orgullosos de liderar esta candidatura para el Mundial de 2031 junto con nuestros socios de la Concacaf en México, Costa Rica y Jamaica”, declaró Cindy Parlow Cone, presidenta de US Soccer, durante el anuncio en Nueva York.

La jugadora costarricense Alexandra Pinell, una de las figuras de la Selección Nacional Femenina, expresó que organizar un torneo de esta magnitud en suelo nacional representa un orgullo para su generación, que busca dar continuidad al legado dejado por futbolistas anteriores.

“Tener un mundial en casa es muy bonito, muy emocionadas de llevar el pura vida a todo el mundo. Representar a la nueva generación es importante, porque se le da valor a lo que han hecho las anteriores”.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.