Jugador símbolo del Santos de Guápiles trabaja en Uber, pero no renuncia a sueño de volver al fútbol

Reimond Salas hizo toda su liga menor en Santos y es el equipo de sus amores.

Reimond Salas es un símbolo del Santos de Guápiles. Él es un talento de la zona de Pococí que hizo todas sus ligas menores en el club y ahora que la institución no puede competir, él sufre las consecuencias de la situación administrativa.

Santos vio en abril cómo el Comité de Licencias de la Fedefútbol le revocó la licencia de participación de la temporada pasada luego de una investigación que hizo La Nación donde se dieron a conocer movimientos administrativos en la institución, los cuales no fueron reportados al ente que rige el fútbol nacional.

En la actualidad los guapileños todavía mantienen en disputa su derecho de participación para la temporada 2025 - 2026, ya que aunque la licencia les fue negada, ellos decidieron acudir al Tribunal de Conflictos Deportivos del Icoder. No obstante, no fueron incluidos en la Primera DIvisión 2025 - 2026.

Salas explicó que lleva cuatro meses sin recibir salario, por lo que tuvo que buscar otras opciones para financiar los gastos familiares, entre ellas un trabajo como conductor de Uber. El extremo explicó que él no ha buscado otro trabajo, porque todavía mantiene la esperanza de que llegue una opción deportiva.

“De momento no tengo equipo. Estuvo viendo con Cariari (Liga de Ascenso), pero no se concretó. Se dio interés en equipos de Segunda pero no se dio la oportunidad que me terminara de convencer”, dijo.

Salas recordó que él es tan santista que siempre le dio la prioridad a la institución que lo vio nacer, esto hizo que perdiera chances de jugar en la máxima categoría.

“Yo he pensado en esperarme un mercado más a ver qué oportunidad aparece, siempre tuve la fe que la situación de Santos mejorara, pero el panorama está muy complicado. Ahora, en cuanto a la vida no me puedo quejar, porque la comida no nos falta”, enfatizó.

Reimond dio a conocer que cuando vio que la situación se complicó más fue que decidió inscribirse en Uber.

“Casi más de cuatro meses sin ingreso, he tenido que trabajar en Uber, en vehículo. De momento de lunes a viernes me voy a Heredia y paso allá haciendo el trabajo por una semana”, dio a conocer.

Sobre la experiencia declaró que ha sido interesante:

“Bastante bien, uno sale con los gastos, a mí me gusta manejar, le dije a mi esposa que teníamos un carro y quería aprovechar la oportunidad y no me va tan mal. Gracias a Dios no la hemos pasado mal”, contó.

El exjugador del Herediano añadió que a los 31 años todavía siente las ganas de jugar, sobre todo porque quiere que su hijo de ocho meses lo vea en un terreno de juego.

“Ya mi hija me vio jugar, pero quiero que mi hijo menor de ocho meses me vea jugar. Yo mentalmente me siento bien, en buenas condiciones, por eso yo no he querido irme a hacer algún otro trabajo esperando otra oportunidad, quiero dar tiempo en seis meses”, resumió.

Luego de tener toda una vida en Guápiles, el futbolista no puede evadir que siente una gran tristeza al ver que no hay salida con el Santos.

“A mí me duele mucho la verdad, yo he hablado con personas de la zona, es muy difícil porque yo ya tuve la oportunidad de jugar bastante, pero hay niños de la zona de mucho talento que se pueden perder en el camino. La provincia es muy afectada por la delicuencia, entonces algo que los podía alejar de eso era el fútbol”, finalizó.