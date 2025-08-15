Fútbol

Jugador símbolo del Santos de Guápiles trabaja en Uber, pero no renuncia a sueño de volver al fútbol

Uno de los futbolistas más golpeados luego de la crisis del Santos de Guápiles confesó que no ha pasado apuros, pero sí sufre con lo vivido

Por Esteban Valverde
Reimond Salas hizo toda su liga menor en Santos y es el equipo de sus amores.
Reimond Salas hizo toda su liga menor en Santos y es el equipo de sus amores. (Cortesía Re/Cortesía Reimond Salas)







Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

