Fútbol

El Caribe se queda sin equipos de fútbol: ¿Y el talento de Limón dónde juega?

Con Limón Black Star y Santos de Guápiles sin licencia, el semillero de la provincia de Limón está en serios problemas

Por Esteban Valverde
Cariari es el único equipo del Caribe con licencia para participar, el plantel de hecho afronta una serie contra San Carlos por el Torneo de Copa.
Cariari es el único equipo del Caribe con licencia para participar, el plantel de hecho afronta una serie contra San Carlos por el Torneo de Copa. (Cari/Cariari)







