El colapso del fútbol limonense: provincia caribeña perdió a casi todos sus equipos por problemas administrativos

El fútbol de Limón recibió otro golpe más a su historia. El ‘deporte rey’ parece alejarse del Caribe de Costa Rica

Por Esteban Valverde
Limón Black Star no pierde desde el 7 de febrero. Los caribeños dominan el grupo B, del Clausura 2024 de la Liga de Ascenso.
Limón Black Star fue el último equipo que tuvo el cantón central de Limón, pero ahora su futuro es incierto. (Limón Black Star )







