Jugador de Santos de Guápiles emigra a Guatemala ante colapso del club caribeño

Kenneth Cerdas no pudo aguantar más. El volante creativo, quien fue una pieza clave con el Santos de Guápiles en el último semestre, deseaba continuar en Pococí. Sin embargo, la complicada situación del club lo llevó a ponerle punto final a su relación laboral.

Santos se vio afectado luego de que el Comité de Licencias de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) le revocara su licencia de participación. Ante esto, el club dejó de competir y los problemas comenzaron a aflorar.

“Yo tenía contrato con Santos y quería seguir ahí, pero lamentablemente cuando pasó lo de la licencia quedamos en el limbo. Hablé con la gente del club para decirles que les daría un poco de tiempo, pero es complicado, porque el último salario completo lo recibimos en abril, y por más que uno quiera, no se puede estar así”, comentó en entrevista con La Nación.

El exjugador de Alajuelense explicó que, en medio de la incertidumbre sobre su futuro, le llegó una oferta del Malacateco de Guatemala, la cual no dudó en aceptar.

“Tuve un par de opciones. Guápiles, al inicio, no quería liberar jugadores. Me hubiera gustado seguir en Costa Rica, porque en este torneo logré estar a la par de Mariano Torres en cuanto a asistencias, y eso me tenía motivado”, acotó.

Cerdas reconoció que vivió momentos difíciles, especialmente al pensar en el sustento propio y el de su familia.

“Es que el tema fue que nos dijeron que sí nos iban a pagar. Tal vez no habían dimensionado las repercusiones. Nos explicaron que la situación era complicada. Todos estábamos ahí por un trabajo; la mayoría del grupo fue empática y tratamos de entender, pero solo nos dieron el 50% del salario de mayo, y eso fue hasta el 30 de mayo. En ese punto, uno ya tenía que moverse”, añadió.

Kenneth Cerdas firmó con el Malacateco por un año.

Colaboró: Milton Montenegro.