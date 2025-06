Julen Cordero sale huyendo de Santos y su destino está al otro lado del mundo

Julen Cordero ya definió su futuro deportivo. El extremo, que marcó diferencia en el último torneo con el Santos de Guápiles, ahora jugará fuera de Costa Rica.

En medio de la zozobra que provocó la revocatoria de la licencia del Santos, el jugador prefirió buscar respuestas en la administración guapileña, cuyos representantes le comentaron que no tienen claridad sobre qué pasará con el club, por lo que optó por pedir el finiquito.

Cordero, de 23 años, dio a conocer que, ante esta situación, apareció una oportunidad de irse al extranjero, específicamente jugará en Georgia, al este de Europa. Él ya había militado en el Le Havre de Francia en 2019.

“La situación en Santos es difícil. Yo quería saber qué iba a pasar, fui a hablar con el club y me dijeron que no saben qué sucederá y no pueden asegurar nada, por lo que preferí salir del equipo y aprovechar esta bonita oportunidad que me consiguió mi agente, Joaquim Batica”, mencionó.

Julen formará parte de un equipo de la segunda división, y la idea que tiene es, a partir de ahí, comenzar a crecer.

El jugador también tuvo dos ofertas en Costa Rica y una en Tailandia, pero prefirió probar en Europa, aunque en el país lo quisieron equipos de la máxima categoría. De hecho, este viernes hace su traslado al Viejo Continente.

Julen explicó que apenas estampe su firma dará a conocer el nombre del club al que se integrará.

“Es una gran oportunidad. Hace tiempo quería salir a jugar en alguna liga de Europa. Creo que esta es una buena chance, un trampolín”, dijo.

Una fuente interna del cuadro santista confirmó a La Nación que el equipo atraviesa momentos muy complejos y que la salida de Julen es una de varias que se han dado en las últimas horas, sobre todo por temas de atrasos salariales e incertidumbre sobre lo que pueda suceder al no jugar en la Primera División.

De momento, el Santos tiene un proceso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de la Federación Costarricense de Fútbol, esto después de que el Comité de Licencias de la FCRF decidiera, luego de una investigación motivada por reportajes de La Nación, quitarle la licencia de participación; esto debido a supuestas irregularidades financieras y administrativas.

La Nación tiene en su poder documentos que confirman que Santos firmó un convenio de administración en noviembre pasado, el cual se finiquitó en febrero anterior, con una sociedad llamada Santos de Limón S.A. Estos son parte de los señalamientos del Comité de Licencias.