Jugador histórico de Saprissa le habla de frente al camerino morado y es franco: ‘No me gusta como juegan, para nada’

Marco Rojas, es uno de los símbolos históricos del Saprissa. Para muchos aficionados morados, sobre todo de antaño, es sin duda, el mejor arquero que han tenido los morados en su historia.

Rojas, recordado por ser un caballero del arco, y además un portero de foto, de espectáculo, habló con La Nación sobre el momento que vive el Saprissa, luego de la derrota 1 a 0 con el CAI de Panamá, además de la goleada que sufrió previamente contra Cartaginés y el empate 2 a 2 contra Liberia.

Marco Rojas fue enfático en su mensaje al camerino morado y además resaltó lo que le ha faltado al club tibaseño para mantener el nivel que amerita la camisa saprissista.

–¿Le faltan refuerzos al Saprissa?

–Una cosa es contratar jugadores que supuestamente juegan bien, y otra cosa es jugar en Saprissa; el nivel de exigencia es otro. Saprissa produce demasiado y la única meta que tiene el club es ser campeón. Entonces, ponerse esa camiseta es bravo. Ese equipo debe ir bien…

–¿Qué le faltó a Saprissa en Panamá?

–Le faltaron ganas a los jugadores en Panamá. Ahora, hay que tener claro que a Saprissa todos le juegan. Ya ir a Nicaragua o Panamá no es ir a pasear. Yo lo veo como un tema más general: ¿qué pasa con nuestro fútbol? Porque nosotros tenemos mejores condiciones que los demás países, pero no estamos marcando diferencia. Aquí todavía decimos que un jugador es joven a los 22 años, y eso debería ser a los 17.

–¿Usted cree que Saprissa debería apostar por un ‘9’ de la casa o seguir dándole oportunidad a Gustavo Herrera?

–Yo pienso que si creen en la liga menor, pues denle chance, porque es la mejor del país, eso se lo puedo asegurar. Aquí el único equipo que forma es Saprissa. Vea a Herediano, que todo lo compra. Busquemos un buen centrodelantero; vea, cuando ganamos los seis campeonatos, nuestro único extranjero era Odir Jacques. Pues volvamos a eso: démosle chance a nuestra gente.

–¿Le gusta cómo juega Saprissa?

–No, no me gusta para nada. El problema ahora es que perdemos mucho, pero yo quisiera ver jugadores que salgan con vergüenza de los estadios. Quisiera ver actitud en el equipo, que se vea que les dolió la pérdida. No hay que creernos los mejores, porque no somos los grandes de Centroamérica en este momento. Por historia puede ser, pero ahorita no estamos demostrando nada.

–¿Qué mensaje le da al camerino de Saprissa con el clásico en el panorama y la clasificación a la Copa Centroamericana?

–Yo, pensando, debería entender que soy jugador clase A. Ahora lo que tengo que tener claro es dónde estoy: estoy en el mejor equipo de Costa Rica, y el que debe ser campeón siempre. Deben convencerse de la camiseta que tienen en el pecho, deben dar lo mejor, y saber que el fútbol es un espectáculo, no solo correr detrás de una bola. Viene Alajuelense… bueno, el único camino contra Alajuelense para Saprissa es ganar, y punto.