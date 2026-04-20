Jugador de la Primera División fue sancionado con seis partidos y una millonaria multa

Yael López estaría disponible en el Cartaginés si el equipo brumoso llega a la Gran Final.

Yael López, futbolista del Cartaginés, fue sancionado con seis partidos de suspensión y 2 millones de colones de multa luego de participar de una ‘bronca’ en el compromiso entre los brumosos y el Municipal Liberia.

Cuando el árbitro Steven Madrigal finalizó el partido entre Municipal Liberia y Cartaginés (1-0), la frustración de los jugadores brumosos no se pudo contener y hubo un enfrentamiento con los liberianos sobre el terreno de juego.

El jugador de Cartaginés Yael López, quien ingresó de cambio, vio la tarjeta roja al lanzar golpes contra sus rivales en medio de empujones y gritos antes de abandonar el terreno de juego.

El entrenador de Cartaginés, Amarini Villatoro, tampoco pudo contenerse y criticó con dureza la labor del árbitro Steven Madrigal.

“Estamos indignados. Esto hace pensar mal y todo el mundo lo está viendo. Es una injusticia, son errores muy marcados. No puedo callarme. Lo del arbitraje es difícil, parece que nos tienen señalados. Es demasiado, es complicado”, expresó Villatoro en conferencia de prensa.