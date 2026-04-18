¡Se armó el pleito! Vea la bronca entre jugadores de Liberia y Cartaginés tras el pitazo final

El guardameta Antonny Monreal dio seguridad a la parte baja de Liberia, frente a la delantera del Cataginés.

Cuando el árbitro Steven Madrigal finalizó el partido entre Municipal Liberia y Cartaginés (1-0), la frustración de los jugadores brumosos no se pudo contener y hubo un enfrentamiento con los liberianos sobre el terreno de juego.

Los blanquiazules salieron muy molestos tras el compromiso de la semana pasada ante Herediano (1-2), al considerar que no les sancionaron un penal legítimo y, además, les anularon una acción de gol que consideraron válida.

Ante Liberia, otra vez, los brumosos de nuevo sintieron que las decisiones arbitrales fueron en su contra, por el penal que terminó inclinando la balanza.

El jugador de Cartaginés Yael López, quien ingresó de cambio, vio la tarjeta roja al lanzar golpes contra sus rivales en medio de empujones y gritos antes de abandonar el terreno de juego.

Incluso al volante Cristopher Núñez le mostraron una tarjeta amarilla por involucrarse en la trifulca y al acumular cinco cartulinas no podrá estar en el próximo compromiso (ante San Carlos).

El entrenador de Cartaginés, Amarini Villatoro, tampoco pudo contenerse y criticó con dureza la labor del árbitro Steven Madrigal.

“Estamos indignados. Esto hace pensar mal y todo el mundo lo está viendo. Es una injusticia, son errores muy marcados. No puedo callarme. Lo del arbitraje es difícil, parece que nos tienen señalados. Es demasiado, es complicado”, expresó Villatoro en conferencia de prensa.

El técnico chapín continuó: “Le sacaron una tarjeta amarilla a Cristopher Núñez, ya tenía cuatro amarillas y se la mostraron en la riña. No jugará en el próximo partido, por lo que deja mucho que pensar".

Vea el enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos.