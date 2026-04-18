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¡Se armó el pleito! Vea la bronca entre jugadores de Liberia y Cartaginés tras el pitazo final

El partido de Liberia y Cartaginés terminó caliente con un enfrentamiento entre jugadores

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Por Juan Diego Villarreal
Liberia vs. Cartagjnés Torneo Clausura 2026 17 de abril Cortesía: Unafut
El guardameta Antonny Monreal dio seguridad a la parte baja de Liberia, frente a la delantera del Cataginés. (Cortesía: Unafut/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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