Juan Carlos Rojas, expresidente de Saprissa, se le va con todo a Josué Quesada: ‘Es fácil hablar paja’

Josué Quesada señaló a Juan Carlos Rojas por no llevar a Hernán Medford antes al Saprissa.

La llegada de Hernán Medford al banquillo del Deportivo Saprissa despertó comentarios de todo tipo. Ahora se dio un enfrentamiento en la red social X entre el periodista Josué Quesada y el expresidente morado Juan Carlos Rojas.

Todo comenzó con Quesada señalando que Rojas fue el responsable de que Medford no volviera antes a Saprissa. Esto porque, desde que Horizonte Morado llegó al club en 2011, él fue el presidente y hasta este año se dio un cambio de mando.

“Esto lo destraba la salida de Juan Carlos Rojas. Podrían existir muchas razones para que no llegara (Medford) a Saprissa, como que había cantado ‘huele a muerto’, que dirigió en Herediano... Pero la razón principal era que Juan Carlos Rojas no quería a Medford”, dijo Quesada.

“Se destrabó todo para todo el mundo. Horizonte Morado y Juan Carlos Rojas se encargaron de quemar puentes con Medford, Jeaustin Campos, Alexandre Guimaraes...”, agregó el comunicador en Teletica Radio.

Juan Carlos Rojas no quería a Medford, quemó puentes con muchas leyendas pic.twitter.com/X7ilSqpO6k — TD Más (@tdmascrc) February 5, 2026

El periodista añadió que quiere ver el comportamiento del Saprissa de Medford, ya que le genera dudas el rendimiento del “Pelícano” en los últimos años en los banquillos.

“Yo tengo cierto grado de escepticismo con la decisión, pero me da miedo porque el hombre tiene nueve años de no ganar nada... Estos son hechos”, finalizó.

Lo dicho por Quesada provocó que el expresidente tibaseño reaccionara en su red social y se le fuera encima con todo.

“100% falso, pero bueno, es fácil hablar paja. Siempre he admirado y apoyado a Hernán; su llegada antes no se dio por diversas circunstancias, pero no porque yo lo haya vetado”, sentenció.