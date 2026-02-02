Del Mundial de Clubes a la frase que aún le reprochan a Hernán Medford: ‘Saprissa huele a muerto’

Hernán Medford, el nuevo técnico del Deportivo Saprissa, es querido por muchos morados, pero rechazado por algunos otros.

Quizá, si se hace una encuesta entre los seguidores saprissistas, la mayoría aplaude el regreso de Hernán, casi 20 años después, pero hay algunos que todavía recuerdan cuando Medford cantó “Saprissa huele a muerto”.

El 21 de mayo del 2017, luego de conquistar el título de campeón con Herediano, Hernán se vio envuelto en la polémica, cuando circuló un video con el “Pelícano” cantando “Saprissa huele a muerto”.

Esa vez, dentro del autobús que llevaba al equipo a la celebración en Heredia, trofeo en mano, el timonel rojiamarillo se unió al coro de sus jugadores, que a viva voz cantaban “Saprissa huele a muerto”, a pocos metros del estadio morado.

Una semana después de lo ocurrido, Hernán ofreció disculpas a los morados que se sintieron ofendidos.

“Fue un momento de euforia y privado que algún atrevido hizo público. Sería el colmo que alguien crea que yo puedo insultar a Saprissa”, dijo en ese entonces el timonel a La Nación.

Medford explicó lo que pasó esa noche en Tibás y afirmó, tajante, que si se enteraba de quién filtró el video, lo expulsaría del club, “sea quien sea”.

A Medford no se le puede negar que posee estirpe de ganador. Lo fue como futbolista y lo ha demostrado con creces como director técnico, donde ha ganado 10 cetros con los diferentes equipos que ha dirigido en el país, Centroamérica y México, con el León.

Su recorrido en el banquillo del conjunto morado incluye los títulos de campeón nacional en las temporadas 2003-2004 y 2005-2006, además del Campeonato de la Uncaf 2003 y la histórica Copa de Campeones de la Concacaf 2005.

Uno de los hitos más recordados de su gestión fue el tercer lugar en la Copa Mundial de Clubes 2005, logro que proyectó al Saprissa en el plano internacional y marcó una época dorada para la institución.

Por eso, Hernán es querido y admirado, por aquel tercer lugar en el Mundial de Clubes, pero muchos no olvidan su cántico de “Saprissa huele a muerto”.

Tampoco se puede obviar que Hernán Medford dejó una huella imborrable en la historia del Deportivo Saprissa, no solo como jugador y entrenador, sino porque fue uno de los pilares que ayudó al club a salir de una de sus peores crisis económicas. Cuando el club estaba por desaparecer, junto a Jorge Alarcón, logró que Jorge Vergara (q. d. D. G.) comprara la institución.

Hernán Medford regresa al banquillo del Deportivo Saprissa. El martes al medio día lo presentan oficialmente. (Rafael Pacheco Granados)

En octubre del año pasado, en el programa Seguimos del periodista Kevin Jiménez, Medford recordó que estuvo a un paso de volver antes de que Saprissa contratara a Paulo Wanchope y que siempre tuvo la puerta abierta para sentarse en el banquillo morado.

“Yo no soy una persona rencorosa. Estuve cerca hace poquito y siempre dije que algún día se podría dar; eso lo tengo seguro”.

En ese instante, sobre Juan Carlos Rojas, quien era el presidente del club y nunca le dio la oportunidad de volver, Hernán aseguró que lo respetaba.

“A la dirigencia, especialmente a Juan Carlos Rojas, la respeto mucho. Las cosas llegan a su debido tiempo; no tengo estrés por eso y siempre voy a admirar y querer a Saprissa”, agregó Hernán, y remató con una frase que este lunes se hizo realidad: “Tengo 12 años de decir lo mismo: en cualquier momento”.

Y el momento llegó, casi 20 años después de aquel lejano 5 de noviembre del 2006: Hernán Medford volvió a vestirse de morado.

Esa vez, en noviembre del 2006, Hernán se marchó de Saprissa junto a Óscar Ramírez, su asistente en ese instante, y Marcelo Tulbovitz, para dirigir a la Selección Nacional.

Situado como uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol costarricense, mundialista infantil en China 1985 y mayor en Italia 1990 y Japón y Corea del Sur 2002, Medford también obtuvo títulos como futbolista, pues logró tres de la Primera División y uno de la Liga de Campeones de la Concacaf con Saprissa.

Hernán Medford está de regreso, y pese a que llega en una situación delicada, con un mal inicio de Saprissa en el torneo, con solo un triunfo en cinco fechas, es seguro que ahora no piensa, y menos cantará, “Saprissa huele a muerto”.

