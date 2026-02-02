Saprissa confirma la llegada de Hernán Medford al equipo

El Deportivo Saprissa acabó con la espera, no le dio más vueltas al tema y confirmó a Hernán Medford como nuevo entrenador del equipo.

Tras la salida de Vladimir Quesada, anunciada el viernes anterior, los morados se dieron a la tarea de buscar al sustituto. Douglas Sequeira estaba en lista, preguntaron por él a Inter San Carlos, donde dirige el “esqueleto”, pero las negociaciones se inclinaron hacia Medford, quien estaba libre.

Hubo un estira y encoge, incluso el domingo faltaban un par de detalles por finiquitar, pero prácticamente, Erick Lonis, quien llevó las conversaciones con Hernán, se dio la mano con el timonel.

Saprissa le dio la bienvenida a Medford, quien tenía casi 20 años de haber dirigido por última vez al cuadro tibaseño.

“El Deportivo Saprissa se complace en anunciar que el histórico entrenador Hernán Medford regresa a la dirección técnica de la institución, acompañado por Geiner Segura como asistente técnico, con ligamen hasta diciembre del presente año”, informó el cuadro morado.

Hernán Medford es el nuevo director técnico del Deportivo Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Medford contará en el banquillo con el asistente Raúl Ovares, Marco Herrera, y con la continuidad del preparador físico Marcelo Tulbovitz, conformando nuevamente un cuerpo técnico que en el pasado llevó a la institución a uno de los logros más importantes de su historia.

“El nuevo director técnico del Deportivo Saprissa acumula una vasta trayectoria profesional, con más de 570 partidos dirigidos y experiencia al frente de más de 20 equipos, tanto a nivel nacional, incluyendo su paso por la Selección de Costa Rica, como internacional con etapas en países como México, Honduras y Guatemala, además de haber sido seleccionador nacional de Honduras en el año 2014″, destacó Saprissa.

Siempre podés escribir un nuevo camino… 💜 pic.twitter.com/VwVIADCXP3 — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) February 2, 2026

