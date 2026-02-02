Saprissa y Hernán Medford llegan a un acuerdo, solo falta la firma

En el Deportivo Saprissa ya hay humo blanco, o por lo menos existe un acuerdo para que Hernán Medford se convierta en el nuevo técnico de los morados, tras la destitución de Vladimir Quesada.

¿Qué falta, por qué los morados no han hecho oficial el regreso de Medford? El timonel no ha estampado la firma en el contrato, lo cual es indispensable para hacer el anuncio. La Nación conoce que todavía el domingo, el timonel y la dirigencia saprissista afinaban un par de detalles en el documento.

Las últimas horas fueron movidas en la institución tibaseña, al escuchar el clamor de su afición, que desde hacía días pedía a gritos un cambio en el banquillo.

Pero es que el meollo de quitar a un técnico no radica tanto en esa determinación, sino en actuar lo más rápido posible para encontrar al sucesor, máxime que el tiempo apremia.

Medford llegará al banquillo acompañado por Raúl Ovares, quien será su asistente, así como por Marco Herrera, quien continuará en el cuerpo técnico, y a ellos se puede unir la experiencia de Geiner Segura. En Saprissa ven con buenos ojos contar con Geiner como asistente de Hernán.

Hernán Medford regresa a Saprissa casi 20 años después de haber dirigido por última vez a los morados. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El viernes de la semana pasada, los morados anunciaron que Vladimir Quesada no seguiría al frente del plantel.

“Esta tarde, junto a Erick Lonis y Federico Serrano (gerente), tuve la muy triste experiencia de reunirme con Vladimir Quesada y Marco Herrera para comunicarles que no seguirían al frente del primer equipo del Deportivo Saprissa”, escribió Roberto Artavia, presidente de Saprissa, en su cuenta de X.

Después del empate en Pérez Zeledón (3-3), Saprissa volverá a jugar el jueves 5 de febrero en su casa, y lo hará en los cuartos de final del Torneo de Copa, a las 8 p. m., contra Carmelita.

Su siguiente presentación será el domingo 8 de febrero, en el Estadio Ricardo Saprissa, ante un San Carlos dirigido por Wálter Centeno. Ese encuentro corresponderá a la sexta fecha del campeonato nacional.

