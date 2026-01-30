Saprissa ya tiene en la mira a su candidato para sustituir a Vladimir Quesada

En el Deportivo Saprissa buscan ganar tiempo. Cada minuto cuenta y por eso, tras confirmar la salida de Vladimir Quesada como técnico del equipo, la dirigencia tiene en la mira a su sustituto.

El candidato actualmente tiene equipo y debe desligarse de su club, pero los contactos entre dirigencias ya iniciaron.

Desde Tibás se hizo la llamada, y en San Carlos recibieron la noticia de que el cuadro morado quiere a su entrenador.

La Nación conoce que Yosimar Arias, gerente deportivo del Inter San Carlos, fue contactado por dirigentes saprissistas para preguntar por Douglas Sequeira.

Es el hombre que los tibaseños tienen en carpeta; es la primera opción, pero Douglas debe desligarse del Inter.

Douglas tiene contrato con Inter y Saprissa busca que llegue libre, que el club lo deje salir sin problema, pero eso forma parte de la negociación que empezó a darse.

En caso de no prosperar lo de Sequeira, hay otros nombres sobre la mesa, como los de Wálter Centeno, quien dirige a San Carlos, y Hernán Medford, quien está libre y no tendría problema en darle el “sí” a los morados.

“A mí no me han llamado para preguntar por Wálter Centeno. No sé cómo está eso, si Saprissa lo pretende. Desconozco si han contactado a Luis Carlos Chacón (presidente de San Carlos), pero en los contratos hay cláusulas que se deben analizar”, afirmó Carlos Acosta, gerente deportivo de San Carlos, ante consulta de La Nación sobre si Saprissa los contactó para preguntar por el “Paté”.

Desde la primera fecha del Clausura, la afición se incomodó con Vladimir Quesada, tras el empate en casa 2-2 contra Puntarenas, luego de ir perdiendo 0-2.

Luego, en el juego frente a Cartaginés (empate 0-0), el Estadio Ricardo Saprissa se estremeció con el “¡Fuera, Vladimir! ¡Fuera, Vladimir!” de la afición.

Douglas Sequeira podría recibir la segunda oportunidad de dirigir al Deportivo Saprissa. (La Nación/Fotografía: Inter San Carlos)

Saprissa los complació y este viernes anunció que Quesada quedó fuera. Algunos seguidores desean el regreso de Jeaustin Campos, quien dirige en Honduras, aunque eso luce complicado por su contrato con el Real España y porque no tendría buen ambiente en el camerino.

“No he tenido relación con él (Jeaustin Campos), pero no quiero entrar en ese tema; eso no me corresponde. Yo quiero salir campeón en este torneo y punto. Ustedes tendrán que preguntarle a Juan Carlos Rojas por qué dijo eso y qué fue lo que pasó”, expresó Lonis antes del juego del jueves frente a Pérez Zeledón.

En el pasado, Juan Carlos Rojas aseguró que, con Jeaustin Campos, los puentes “están quemados”.

Además, todo indica que el ambiente para el timonel no sería el mejor, debido a la denuncia por presunto racismo que tiempo atrás presentó Javon East contra Campos.

Jeaustin Campos fue denunciado en marzo de 2023 por el jugador Javon East, quien afirmó que el entrenador le hizo comentarios racistas. Estos fueron secundados por varios de sus compañeros, lo que llevó al Saprissa a destituir al técnico.

Campos fue sancionado por la Fedefútbol, pero en marzo del año anterior se anuló la sanción.

“El Tribunal, en su derecho, anula todo lo actuado por el Comité de Ética y se le ordena reponer todos los actos procesales a partir de dicha resolución”, aseguró el comunicado de prensa.

El Comité de Ética había castigado al entrenador con seis meses de suspensión y una multa de $5.000 por el sonado caso del supuesto insulto racista del estratega al jugador de Saprissa, Javon East.

Sin embargo, el 13 de diciembre del año pasado, el Tribunal de Apelaciones de la Federación suspendió el castigo.

