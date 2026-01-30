Puro Deporte

Saprissa ya tiene en la mira a su candidato para sustituir a Vladimir Quesada

El cuadro morado confirmó que Vladimir tendrá nuevas funciones en la institución

Por Milton Montenegro y Esteban Valverde

En el Deportivo Saprissa buscan ganar tiempo. Cada minuto cuenta y por eso, tras confirmar la salida de Vladimir Quesada como técnico del equipo, la dirigencia tiene en la mira a su sustituto.








