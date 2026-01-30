Saprissa confirma la salida de Vladimir Quesada

La dirigencia del Deportivo Saprissa no le dio más largas tema y confirmó la salida de Vladimir Quesada, como entrenador del equipo.

Como ha sucedido en otras ocasiones, Vladimir, quien es empleado del club, no sale de la institución, sino que continúa en otras funciones.

“El Deportivo Saprissa informa que el señor Vladimir Quesada dejará la dirección técnica del primer equipo masculino para asumir nuevas funciones dentro de la organización”, destacó Saprissa en un comunicado de prensa.

Saprissa le agradeció a Vladimir el compromiso, la entrega y el profesionalismo durante su gestión al frente del equipo, rol que asumió en agosto de 2025.

📝 Comunicado Oficial: Cambios en la Dirección Técnica https://t.co/olFEkZNAlM — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 30, 2026

“Referente histórico del club y profesional de trayectoria intachable, Vladimir Quesada se vinculó al Deportivo Saprissa desde los 12 años, debutó en la Primera División en 1985 y continuará aportando su experiencia desde el área deportiva, reafirmando su vínculo con la institución”, señaló el club morado.

El Deportivo Saprissa comunicará oportunamente la designación de su nuevo director técnico. En tanto, el equipo mantendrá su planificación y preparación de cara al Torneo de Copa y a la Jornada 6 del Torneo de Clausura 2026.

“El club agradece profundamente a Vladimir Quesada su amor y lealtad hacia estos colores, y le desea el mayor de los éxitos en sus nuevas responsabilidades dentro de la institución”, añadió Saprissa sin dar a conocer el sustituto de Vladimir.

Vladimir Quesada no dio la talla en su regreso al banquillo de Saprissa, los malos resultados le costaron el puesto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.