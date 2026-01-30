Yashin Quesada afirma que Saprissa despidió a Vladimir

Dicen que la voz del pueblo es la voz de Dios y la dirigencia del Deportivo Saprissa escuchó a los aficionados morados, quienes a gritos pedían la salida de Vladimir Quesada.

Vladimir dejó de ser el técnico de Saprissa, y el primer entrenador en perder su puesto en el Torneo de Clausura.

La institución morada no ha hecho el pronunciamiento oficial, pero en redes sociales, varios medios han dado a conocer que el timonel no sigue en el puesto.

El primero en dar la noticia de que Vladimir no sigue, fue Yashin Quesada, hermano del entrenador, quien en su programa Encuentro Deportivo, informó que Quesada está fuera de Saprissa.

“Saprissa destituyó a Vladimir Quesada como técnico del primer equipo. Los morados se convierten en el primer equipo en mover su banquillo en el actual torneo. Saprissa solamente logró una victoria en los primeros cinco juegos del Torneo”, informó Yashin Quesada.

Canal 7 resaltó en su programa deportivo, en Telenoticias, que el puesto está en análisis.

En el torneo, Saprissa tiene seis puntos, se ubica en el sexto lugar de la tabla, luego de una victoria, 3 empates y una derrota. El accionar del equipo no ha gustado, sobre todo, tras los empates en casa 2-2 contra Puntarenas y 0-0 frente a Cartaginés.

🚨ÚLTIMA HORA🚨 Saprissa destituyó a Vladimir Quesada como DT del prime equipo. Los morados se convierten en el primer equipo en mover su banquillo en el actual torneo. Saprissa solamente logró una victoria en los primeros cinco juegos del Torneo. (1/2) pic.twitter.com/5wNoDQ72UG — Yashin Quesada (@yashinquesadacr) January 30, 2026

Los seguidores del club, le cuestionaron a Vladimir, que el equipo no juega bien, que no usa a algunos jugadores en sus posiciones, por ejemplo el panameño Tomás Rodríguez, a quien utilizó de extremo, siendo un 9.

Saprissa recibió siete goles en cinco jornadas, dos de Puntarenas, dos de Herediano y tres de Pérez Zeledón.

Hemos recibido más goles por errores propios que por virtud del rival y tenemos que tomar mejores decisiones. A veces nos desconcentramos", dijo Kendall Waston, luego del partido contra Pérez Zeledón.

Junto a Marco Herrera, Vladimir Quesada estuvo al frente del Deportivo Saprissa. (Jonathan Jimenez Flores/Jonathan Jimenez)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.