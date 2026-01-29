A Erick Lonis le preguntan por Jeaustin Campos para Saprissa: esto fue lo que respondió

Jeaustin Campos es el técnico más ganador en la historia del Saprissa con siete títulos.

La cabeza deportiva del Saprissa, Erick Lonis, fue consultado en la previa del duelo entre morados y Pérez Zeledón sobre la posibilidad de que Jeaustin Campos llegue a la institución morada como director técnico.

Lonis fue enfático en que no se referirá a un caso hipotético, sobre todo porque los saprissistas deben respetar que ya tienen un entrenador trabajando. Vladimir Quesada es el timonel que designó el propio comité que integra Lonis desde el torneo pasado.

“No voy a hablar de situaciones hipotéticas; nosotros tenemos cuerpo técnico. Vladimir, cuando lo llamamos, trabajaba de 6 a. m. a 8 p. m. en el Beto Fernández, pero nos dijo que se comía la bronca, y así ha sido siempre. Entonces, por supuesto que toca apoyarlo en una situación incómoda. No me voy a referir a ningún técnico en particular”, afirmó.

Lonis destacó que es consciente de que los entrenadores se mantienen por resultados, por lo que la evaluación de Vladimir es constante.

A Lonis también se le preguntó si el distanciamiento entre Saprissa y Campos era una situación del pasado.

Meses atrás, el expresidente del Saprissa, Jeaustin Campos, afirmó que se habían “quemado puentes” entre el timonel y el club.

“No he tenido relación con él (Jeaustin Campos), pero no quiero entrar en ese tema; eso no me corresponde. Yo quiero salir campeón en este torneo y punto. Ustedes tendrán que preguntarle a Juan Carlos Rojas por qué dijo eso y qué fue lo que pasó”, finalizó.