Un ídolo morado regresa a Saprissa

Erick Lonis, vocero de la Comisión Deportiva del Deportivo Saprissa, dio a conocer que Víctor Cordero, ídolo morado y exgerente deportivo, estará de regreso en el club.

Lonis confirmó que Cordero pasará a formar parte del equipo que trabaja con los prospectos del Saprissa, pero en una plaza de medio tiempo.

“Yo soy parte del Comité Técnico, pero necesitamos un gerente deportivo. Ahora estamos integrando a medio tiempo a Víctor Cordero en el tema de manejo de prospectos. Él es un gran profesional, está bien remunerado en otra empresa, pero ya lo tenemos al menos un rato con nosotros”, detalló en declaraciones a Radio Columbia.

Cuando le preguntaron a Lonis sobre el rol que tendrá Cordero, el exjugador acotó que se trata de un puesto que tendrá mucho trabajo con la liga menor; sin embargo, también dejó en claro que le interesa un perfil como el de Víctor para una futura gerencia deportiva.

“Yo quería que Víctor fuera gerente deportivo, pero por el tema de presupuesto no se ha podido. Él ha pasado por todas las etapas de divisiones menores, estuvo en el equipo mayor, tiene todas las etapas quemadas. Yo siempre quise que estuviera en el club y logramos que esté en prospectos del Saprissa, porque necesitamos más talentos y de mayor calidad”, sentenció.

Víctor Cordero dejó Saprissa en 2021, cuando fue cesado como gerente deportivo del club.