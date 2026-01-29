Pérez Zeledón vs. Saprissa: en horario inusual y solo por este canal se podrá ver el partido

El Deportivo Saprissa regresa a la cancha y lo hace en un terreno difícil, una visita complicada, frente a un adversario al que le encanta enfrentar a los grandes. Los morados juegan contra Pérez Zeledón, en un partido que se disputará en un horario inusual, a las 3:30 p.m., y será transmitido por la señal de FUTV.

💜 Hoy juega Saprissa



⚽️ vs Pérez Zeledón 📍 Estadio Municipal de PZ

🕖 3:30 p.m. pic.twitter.com/eaTvNSQFwT — Deportivo Saprissa 💜 (@SaprissaOficial) January 29, 2026

Saprissa urgido Copiado!

A los morados les urge la victoria, no solo porque son sétimos en la tabla de posiciones, con cinco puntos de 12 posibles en cuatro juegos disputados, sino porque deben bajar la presión que existe contra Vladimir Quesada, técnico del equipo, a quien muchos quieren ver fuera. En el partido anterior, empate 0-0 contra Cartaginés, los aficionados volvieron a gritar el “fuera, Vladimir”.

La voz de Mariano Copiado!

Mariano Torres, capitán de Saprissa, afirmó que ante Cartaginés jugaron un gran partido, merecieron ganar y deben seguir por la misma línea. “En ese partido no fuimos contundentes, no metimos las opciones que nos quedaron. Tenemos cinco unidades porque dejamos ir cuatro puntos en casa, algo que habíamos hablado al inicio del torneo, que no podía pasar. Me enfoco en cómo jugamos en el último partido, hablo del juego, no del resultado, y eso nos da confianza para el partido que viene. Casi todo el partido controlamos al rival y me quedo con eso, con el nivel, que fue muy bueno”, opinó Mariano Torres.

Pérez con tres empates Copiado!

Pérez Zeledón es quinto, con una unidad más que los tibaseños, con tres juegos en casa, donde registra dos empates y solo una victoria. Pero en contra posee que no ha ganado en los últimos tres compromisos, los cuales saldó con empate.

“Estamos motivados. Es cierto que son tres empates, pero todavía no perdemos y pronto llegará otra victoria. Ahora viene Saprissa, un partido que a la gente le gusta, y lo vamos a planificar”, dijo Thomas Peñaranda, asistente técnico de Luis Orozco, entrenador de Pérez Zeledón.

El balance Copiado!

A Saprissa no le ha ido mal cuando visita el Valle del General; de las últimas cinco visitas a los sureños, ganó en tres ocasiones, empató una y solo sufrió una derrota. La historia nos dice que desde 1992 empezaron los duelos entre Pérez Zeledón y Saprissa. Gerardo Coto Cover, en su sitio en Facebook, “El Zar de las Estadísticas”, publicó el balance entre ambos conjuntos.

Juegos y victorias Copiado!

M. Pérez Zeledón (1991) vs. Dep. Saprissa (1935) Balance general: Juegos: 144 Victorias Pérez Zeledón: 24 (17%). Empates: 42 (29%). Victorias Saprissa: 78 (54%). Goles Pérez Zeledón: 129. Goles Saprissa: 251

Balance en el Municipal de Pérez Zeledón: Juegos: 69 Victorias Pérez Zeledón: 16 (23%). Empates: 25 (32%). Victorias Saprissa: 31 (45%) Goles Pérez Zeledón: 74Goles Saprissa: 95

Primer juego en el Municipal PZ: 12/01/1992, Pérez Zeledón 1 (Molina) Saprissa 1 (Leonidas Flores). Último juego en el Municipal PZ: 26/07/2025, Pérez Zeledón 0 Saprissa 1 (Deyver Vega).

El árbitro Copiado!

Brayan Cruz será el árbitro del encuentro y estará asistido por William Chow y Jeriel Valverde. Kevin Ruiz será el secretario arbitral. Josué Ugalde será el árbitro VAR y el AVAR será Cristopher Ramírez.

Brayan Cruz será el encargado de dirigir el partido de esta tarde entre Pérez Zeledón y Saprissa. (Rafael Pacheco Granados)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.