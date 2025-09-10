José Saturnino Cardozo domina el fútbol de Costa Rica: ¿Cuándo vuelve a jugar el equipo del ídolo de Paraguay?

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

José Saturnino Cardozo disfruta del buen momento que vive el Municipal Liberia en el campeonato de la Primera División.

El Municipal Liberia, club que dirige el entrenador y exjugador de Paraguay, José Saturnino Cardozo, lidera el fútbol de Costa Rica. El plantel que pertenece a la región de Guanacaste está en la primera posición con 14 puntos y supera a los grandes como Herediano, Saprissa o Alajuelense.

Ahora, el plantel pampero se alista para un reto que podría consolidar su gran arranque, por que es frente a Alajuelense y una victoria sería un sólido mensaje de que el equipo quiere competir por entrar entre los cuatro mejores.

El Municipal Liberia se las verá contra Alajuelense, el sábado a las 8 p. m. en el estadio Alejandro Morera Soto.

Para este partido, José Saturnino Cardozo, fue enfático luego del triunfo contra Sporting que él evalúa cada juego como una final.

“El torneo está muy competitivo, aquí hay tres equipos que casi siempre clasifican. El camino no será fácil, pero podemos competir. Estamos convencidos de que vamos a luchar, que vamos a proponer. Yo, como entrenador o cabeza de grupo, quiero mantener esto. No sé qué pasará a futuro, pero vamos a pelear y luchar para estar entre los cuatro”, afirmó el Diablo Mayor.