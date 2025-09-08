José Saturnino Cardozo cierra una semana redonda con su Paraguay y el liderato de Liberia

José Saturnino Cardozo, entrenador del Municipal Liberia, cerró una semana redonda. El ídolo del fútbol paraguayo celebró durante la semana la clasificación de su selección al Mundial 2026, pero ahora también terminó el fin de semana como líder de la Primera División de Costa Rica.

El Diablo Mayor calificó el resultado como un gran orgullo, pero no quiso tirar las campanas al aire, ya que sigue insistiendo en que ellos luchan a partir de la ilusión de hacer un buen torneo.

—¿Cuál es su sensación del triunfo ante Sporting?

—Las sensaciones que tenemos son de alegría. Veníamos de una derrota dolorosa, en la que no merecíamos perder. Hablamos en la semana que teníamos que tener la pelota, esta semana ellos trabajaron fuerte, de manera solidaria. Los entrenamientos y los partidos me hacen feliz. Intentamos pelear siempre lo más arriba posible. Este partido fue bravo, pero el equipo tuvo rebeldía, así que los felicito.

—¿Keysher Fuller fue el mejor jugador de su equipo?

—Fuller es un jugador que, cuando llegamos nosotros, yo hablé mucho con él. Ahora él trabajó muy bien físicamente, porque no lo veía bien. Ahora es un jugador alegre, él siempre está predispuesto a trabajar. A mí me convence el día a día que hace. Él demostró ilusión en la semana.

—¿Por qué no jugó Alonso Hernández?

—Lo de Hernández fue un pequeño desgarro y por eso no fue tomado en cuenta. Es un jugador importante para nosotros, pero tuvimos que ajustar. Para nosotros es una baja complicada, pero tenemos buena competencia, creemos en todos los jugadores que tenemos.

—¿Qué lo llevó a poner a Adrián Chévez como contención?

—Yo nunca estuve convencido de la posición de Chévez. Había hablado con él y me pareció que nunca había explotado lo que trabaja. Me dijo que podía jugar como contención, entonces lo pusimos ahí y lo vi bien. Conversé con él que puede tener gol, y bueno, ya anotó a los 30 segundos.

—¿Cómo ve el panorama de la clasificación?

—El torneo está muy competitivo, aquí hay tres equipos que casi siempre clasifican. El camino no será fácil, pero podemos competir. Estamos convencidos de que vamos a luchar, que vamos a proponer. Yo, como entrenador o cabeza de grupo, quiero mantener esto. No sé qué pasará a futuro, pero vamos a pelear y luchar para estar entre los cuatro.

—¿Ve a Liberia con ventaja para lograr el pase?

—No me acuerdo cuándo han quedado afuera esos tres equipos. Vamos a competir a partir de lo convencidos que estamos. Contra Saprissa hubo muchas cosas que se comentaban, hubo tres jugadas que pudieron cambiar el rumbo del juego. Después, la jerarquía del rival... Nosotros sabíamos que en aquel juego ellos vendrían con todo para empatar, y al final lo hicieron. El partido ante Saprissa me gustó mucho.