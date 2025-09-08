Hay líder: El Municipal Liberia defiende la cima con gol fabricado por dos mundialistas

El Municipal Liberia logró retomar el primer lugar de la Primera División. El cuadro pampero lo hizo al vencer 2 a 1 a Sporting FC, en un juego de alta intensidad, acciones en ambos marcos y entradas fuertes.

El hambre por dominar la clasificación se notó en el primer minuto de juego, cuando Adrián Chévez marcó la primera diana liberiana. El lateral izquierdo aprovechó un entrevero en el área, sacó un zurdazo en las cercanías del punto penal y dejó sin reacción a Leonel Moreira.

Liberia demostró que tenía clarísimo que un triunfo era un resultado obligatorio, sobre todo después de la victoria de Pérez Zeledón 2 a 1 contra Alajuelense. Los generaleños con ese resultado durmieron como primeros, pero ahora son segundos con 13 unidades. Los guanascastecos ahora son primeros con 14 puntos.

El duelo no fue sencillo. Aunque los liberianos iniciaron arriba en el marcador, al minuto 14 un penal transformado en anotación por Erick Torres puso el 1 a 1. La diana cayó después de un penal que le cometió Anthony Monreal a Luis Díaz.

El nuevo fichaje de Sporting, Díaz, demostró que sus condiciones siguen marcando diferencia en el fútbol tico, sobre todo por su velocidad y potencia. El jugador fue un dolor de cabeza para los rivales, sin embargo al final por más velocidad no pudo solo.

La segunda diana llegó en el minuto 75 del cotejo, cuando Waylon Francis se impuso en las alturas para cerrar una jugada de pizarra de lujo. Mérito a José Cardozo, entrenador liberiano.

“Hemos trabajado muchísimo. Es mérito del profe, quien nos está haciendo ser bastante buenos en el balón parado”, pronunció Adrián Chévez, lateral izquierdo liberiano a FUTV.

La acción fue muy bonita, porque Gabriel Leiva puso a correr a Keysher Fuller, el mundialista de Qatar 2022 colocó un centro al punto de penal y el que marcó fue Waylon Francis, mundialista de Brasil 2014. El limonense celebró con locura y no era para menos, porque la anotación daba el pase a recuperar el primer puesto.

El Municipal Liberia demostró que hay líder, sabe defender y recuperar su posición. Ahora los guanacastecos tienen de frente un reto que puede llenarlos de fuerza para seguir entre los protagonistas, la siguiente parada será contra Alajuelense.

En el caso de Sporting, el cuadro albinegro sigue sin rendir. Son últimos de la clasificación con cuatro puntos de 21 posibles, lo mejor para los josefinos es que con el fichaje de Luis Díaz ganaron un referente ofensivo, pero por lo demás la situación es muy complicada para Minor Díaz y sus muchachos; ellos no terminan de despertar.