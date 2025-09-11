Johan Venegas lanza su mensaje sobre la Selección de Costa Rica y un posible regreso

Johan Venegas llegó al Cartaginés para este semestre luego de su paso por Guanacasteca.

Hoy es figura del Cartaginés. De hecho, es el goleador de la actual Copa Centroamericana, con cinco celebraciones, y es diferencial en la ofensiva brumosa, al punto que, ante la situación que vive la Selección Nacional —donde solo se acumularon dos puntos de seis posibles en la primera fecha de la última ronda eliminatoria—, su nombre salió en el debate de quienes podrían cambiar la dinámica patria.

Johan Venegas fue mundialista en Rusia 2018 y Catar 2022, por lo que sabe lo que es afrontar este tipo de procesos.

“Yo siempre voy a estar dispuesto, porque es mi país, es la Selección de todos nosotros y jamás uno va a decir que no”, afirmó en declaraciones reproducidas por TigoSports.

Johan contó que siempre le ha deseado lo mejor a la Tricolor. No obstante, el cuadro patrio no pasa por su mejor momento y viene de empatar 1-1 contra Nicaragua y 3-3 frente a Haití.

Venegas dio a conocer que siempre se ha esforzado por dar su mejor versión y así lograr hacerse notar con la esperanza de recibir una oportunidad.

“Uno se esfuerza al máximo. Sé que uno está en edad avanzada, pero el fútbol no es de edad, como siempre se ha dicho”, acotó.