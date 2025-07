Johan Venegas manda un mensaje a Alajuelense y disfruta de la ilusión de Cartaginés

Johan Venegas jugará con Cartaginés por un año. El delantero, que tuvo un buen rendimiento en Saprissa y Alajuelense, y cuyo nombre sonó para ambos clubes luego de desvincularse de Guanacasteca, habló sobre lo que espera del torneo como brumoso, pero también recordó su paso por la Liga y por los nicoyanos.

Venegas explicó que salió de la Liga por razones que aún hoy no comprende.

“Salí de la Liga por cuestiones que se salían de mis manos y por mala fe de algunas personas. Fui a Guanacasteca, pero salir de un club que da todas las condiciones... a veces uno pierde el valor de algunas cosas”, afirmó durante su presentación como blanquiazul.

El delantero dio a conocer además que, ahora que firmó con uno de los equipos tradicionales como lo es Cartaginés, tiene claro que vuelve a sentir la competitividad.

“La verdad es que Cartago me devuelve la ilusión de luchar por títulos y campeonatos, y esa mentalidad me tiene muy contento. Uno como jugador siempre quiere la competitividad. Cartago me ofrece esto, estoy contento de estar acá y de la confianza que me están dando. Trabajar mucho y esforzarme al máximo”, manifestó.

Venegas no pudo dejar de lado la zozobra que lo invade en algunas ocasiones al pensar en su última etapa: la ADG, donde vivió en carne propia la pérdida de la licencia de los guanacastecos y cómo esto afectó directamente el camerino.

“Yo soy jugador, y para mí, entre más equipos haya, es mejor. Me voy a meter en un tema político. Yo viví lo de la ADG, y soy partícipe de que las cosas se deben hacer bien, pero al final nadie piensa en los jugadores. Me tocó ver compañeros que llevan tres o cuatro meses sin cobrar un salario y pasando por circunstancias difíciles. Los jugadores están un poco solos. Aquí deberíamos tener un fondo de emergencia”, añadió.

Venegas sabe que sobre sus hombros hay mucha expectativa por lo que pueda generar.

“Lo que le puedo decir es que el equipo está trabajando bien, nos esforzamos mucho. Sabemos la situación que vivimos, pero también la situación que queremos. Tenemos buena plantilla, juventud, y desde mi parte solo me queda trabajar, esforzarme y ser consciente del rol para el que me han traído. Solo puedo estar en beneficio del equipo”, agregó.

Johan reveló que tuvo más opciones para jugar a nivel nacional. Sin embargo, una charla con la familia Vargas terminó por inclinar la balanza, además de su relación con Andrés Carevic.

“Las conversaciones con Vargas, las ganas que me expresaron de que fuera parte del proyecto y la cercanía que tengo con Andrés Carevic en cuestiones de trabajo. Las dos veces me ha ido muy bien. Sé cómo juega Andrés y sé que me dará la posibilidad de hacer goles y aumentar mis estadísticas”, concluyó.

Johan Venegas es una de las figuras ofensivas del torneo nacional, ya que en parte de su carrera fue clave en la Selección de Costa Rica y participó en los mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.