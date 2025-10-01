Jeaustin Campos vuelve a ser castigado por Concacaf

Jeaustin Campos volvió a ser sancionado por el Comité Disciplinario de la Concacaf. El entrenador costarricense del Real España de Honduras, quien cumple una sanción de 10 juegos por hacer gestos discriminatorios contra la afición rival, ahora estará fuera por dos partidos más.

Según el comunicado del Comité, la entidad realizó una investigación y análisis, donde se logró demostrar que el timonel utilizó un dispositivo electrónico para comunicarse con el banquillo mientras cumplía uno de los juegos de suspensión de su primera sanción. Esto ocurrió en el partido contra el Sporting San Miguelito, disputado el 28 de agosto pasado por la Copa Centroamericana.

Hay que recordar que Jeaustin ya había sido sancionado luego del duelo entre Real España y Municipal de Guatemala, donde se le responsabilizó de hacer gestos discriminatorios.

Sobre el añadido de la sanción, Concacaf aseguró:

“Campos deberá cumplir los 11 partidos restantes de su suspensión —originalmente impuesta por el uso de gestos discriminatorios el miércoles 13 de agosto de 2025— durante los próximos partidos de la Copa Centroamericana Concacaf 2025 y en cualquier edición futura de la competencia en la que sea elegible para participar”, se lee.

Luego del partido contra Municipal, Jeaustin, en una conferencia de prensa, le pidió disculpas a la afición guatemalteca:

“No fue un gesto como muchos piensan que fue. Dos, ni siquiera fue dirigido a la afición. Incluso, esta amistad me dice que estaba listo para testificar su testimonio de lo que pasó. Pero, sobre todo, por el mensaje que se dio, no es correcto. Yo tengo 35 años de viajar para partidos en Centroamérica y nunca había tenido ningún problema. A la gente de Guatemala, si en algún momento se malinterpretó o se sintieron ofendidos, pues, obviamente, las disculpas del caso”, mencionó en una conferencia de prensa.