Jeaustin Campos ‘saca pecho’ al llegar donde Saprissa y Cartaginés no pudieron

Jeaustin Campos regresó a Honduras luego de que el equipo al que dirige, el Real España, consiguiera imponerse al Plaza Amador de Panamá en la Copa Centroamericana y diera el paso directo a las semifinales del torneo regional.

Contra los pronósticos, el plantel de Campos logró triunfar en Panamá 2 a 1 y con esto se recuperó de la pérdida 1 a 0 como local y pasó por el gol de visitante que marcó de más.

Jeaustin de esta forma llega a una fase donde ni Saprissa, ni Cartaginés pudieron, mientras que el único nacional que sí lo hizo fue Alajuelense.

El Real España ahora se las verá con el Xelajú de Guatemala para buscar un puesto en la final. No obstante, al llegar a esta instancia, el entrenador Jeaustin Campos no dudó en ‘sacar pecho’ ante la prensa de Honduras.

“Siempre hay dudas de parte de la gente, la prensa, la dirigencia, pero la experiencia nos ha dictado que sabemos manejar las situaciones por la mezcla de los torneos y al final si se logran los objetivos es porque el rendimiento ha sido bueno”, reflexionó Campos en declaraciones a Diario Diez.

El exentrenador de Saprissa explicó cuál fue el secreto para conseguir la remontada.

“Plaza Amador fue el equipo que mejor jugó en la fase preliminar, un equipo bien constituido, uno de los más fuertes del torneo y eso da la valía. El partido anterior lo analizamos y no estuvimos bien, pero sabíamos que ese era el techo de ellos, es un equipazo. La autocrítica se hizo y eso fue lo que nos dio ese examen”, manifestó.

El estratega cumple una sanción de 11 juegos en el certamen, esto primero porque hizo gestos que el Comité Disciplinario de Concacaf consideró ofensivos en un juego de la fase de grupos contra Municipal de Guatemala.

Luego se comprobó que utilizó dispositivos electrónicos para estar en contacto con su cuerpo técnico en otro compromiso en el que estaba castigado.

Campos aseguró luego del partido contra Plaza Amador que su equipo ya comenzó a mostrar una identidad consolidada.

“Ese es el discurso que manejamos todos, nuestro ADN de Real España, mientras este servidor esté vistiendo los colores del club, la agresividad, la fuerza, el coraje, la entrega; la humildad van... Luego llega el talento”, acotó.

En el campeonato de Honduras, Real España es sexto de la clasificación con 15 unidades; mientras Olimpia es el líder con 24. Hoy Jeaustin Campos disfruta de un logro que ni el Monstruo, ni en la Vieja Metrópoli pudieron alcanzar.

La Copa Centroamericana de Concacaf ahora es un asunto de solamente cuatro equipos: Alajuelense, Real España, Olimpia y Xelajú.